Üniversite köy okulu öğrencileri için kitap kampanyası başlattı - Son Dakika
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Üniversite köy okulu öğrencileri için kitap kampanyası başlattı

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri için kitap kampanyası başlattı.

Üniversite köy okulu öğrencileri için kitap kampanyası başlattı, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri için kitap kampanyası başlattı.

Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a mektup yollayarak kitap talebinde bulundu.

Rektör Yardım bunun üzerine kitap kampanyası başlattı.

Üniversite bünyesinde başlatılan "Rektör Amca Kitap Kampanyası"nda toplanacak okuma kitapları, Kıyıdüzü Köyü İlkokulu'na teslim edilecek.

Rektör Yardım, Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) bünyesinde başlatılan kampanyayı çok önemsediğini ve gereken desteğin yapılacağını belirtti.

BESEM Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun da kitap kampanyasının 3 Şubat'a kadar devam edeceğini belirterek, "Kampanyaya ilk bağış Rektörümüz Sayın Erdal Necip Yardım tarafından yapıldı. Kampanya kapsamında ilkokul düzeyinde okuma kitapları, hikaye, roman ve boyama kitapları toplamayı planlıyoruz." dedi.

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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