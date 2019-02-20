Son Dakika Haberleri: Üniversite Kreşinde Ağız ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

Üniversite Kreşinde Ağız ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

2 saat önce

Adıyaman Üniversitesi kreşindeki öğrencilere her yıl rutin olarak yapılan ağız ve diş sağlığı taraması uygulaması uzman hekimler tarafından bu yıl da gerçekleştirildi.

Üniversite Kreşinde Ağız ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi kreşindeki öğrencilere her yıl rutin olarak yapılan ağız ve diş sağlığı taraması uygulaması uzman hekimler tarafından bu yıl da gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görevli Diş Hekimi Sultan Özel ve Merve Cingöz tarafından gerçekleştirilen taramada minik öğrencilerin ağız ve diş sağlıkları hakkında ailelere bildirilmek üzere kreş öğretmenlerine bilgi verildi.

Ağız ve diş sağlığı taraması ile ilgili bilgi veren Diş Hekimi Sultan Özel, rutin kontrollerin devam ettiğini belirterek, "Bugün Adıyaman Üniversitesi kreşindeki minik yavrularımızın diş taramalarını gerçekleştirdik. Burada çocuklarımıza hem diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor hem de dişe zarar veren gıdalardan uzak durmaları konusunda kendilerine uyarılarda bulunarak ağız ve diş kontrollerini yapıyoruz. Bulgularımızı ailelerine bildirilmek üzere kreş öğretmenlerine iletiyoruz. Öğrencileri oldukça sağlıklı bulduk. Onlara düzenli diş fırçalamaları konusunda uyarılarda bulunduk" dedi.

Kreş Müdürü Mehmet Süzen ise, kreşteki öğrencilerimizin rutin olarak göz ve kulak burun boğaz (KBB) kontrollerini de yaptırdıklarını belirterek, "Bugün de öğrencilerimizin ağız ve diş kontrollerini yaptırdık. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Evlatlarımızı sağlıklı görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:18 Kaynak: İHA

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