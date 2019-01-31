Üniversite Kütüphanesinde Kabartma Yazı Kur'an İ Kerim

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Braille alfabesi ile hazırlanmış kabartma Kur'an-ı Kerim'ler görme engelli öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Braille alfabesi ile hazırlanmış kabartma Kur'an-ı Kerim'ler görme engelli öğrencilerin hizmetine sunuldu.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı'nın sorumluluğunda faaliyet gösteren Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi'nin (CENGEL) çalışması ile İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ve Merkezi Kütüphane'ye Braille alfabesi ile hazırlanmış 4 adet kabartma Kur'an-i Kerim kazandırıldı.



İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde düzenlenen programla, görme engelli öğrenciler için hazırlanan Kur'an-i Kerim'lerin tanıtımı yapıldı. Programa, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Ağırman, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.



Programda görme engelli Umut Ceran kabartma yazı ile yazılmış Kur'an-ı Kerim'den Hac Suresi'nden ayetler okudu. Parmakları ile okumasını yapan Umut Ceran, "Bize bu fırsatı veren CENGEL birim sorumlusu Recep Toparlı'ya, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Prof. Dr. Alim Yıldız ise yaptığı konuşmada "Görme engelli kardeşlerimiz için hazırlanan Kur'an-ı Kerimlerimiz İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ve Merkezi Kütüphanemize geldi. CENGEL birimini kurarak belediyemizle beraber birçok engeli ortadan kaldırdık ve çok güzel programlara imza attık. İlimiz genelinde büyük bir farkındalık oluşturduk. Ben bu güzel çalışmayı yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. - SİVAS

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı

Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı