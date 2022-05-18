ÜNİVERSİTE MAHALLESİ'NİN MUHTARI SANAL SANTRAL KURDU

ATATÜRK Üniversitesi, araştırma hastanesi, diş hekimliği, öğrenci yurtlarının yanısıra Erzurum Şehir Hastanesi'nin bulunduğu Üniversite Mahallesi; muhtar Mahmut Gençağa'ya (46) emanet... Atatürk Üniversitesi'nin personeli olan Mahmut Gençağa, nüfusu en kalabalık mahallesine hizmet götürmeye çalıştığını ifade ederek, mahalle sakinlerinin kendisine ulaşmasını kolaylaştırmak için sanal santral kurduğunu, muhtarlığı arayanların direkt kendi telefonuna yönlendirildiğini, sosyal medyayı da aktif olarak kullandığını söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesinde yeralan Üniversite Mahalle Muhtarlığını 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçimiyle kazanan 4 çocuk babası Mahmut Gençağa, öğretim üyeleri, aileleri, öğrenciler ve hastanelerde hizmet alanlarla birlikte günlük nüfusu 100 bine ulaşan mahalleye hizmet için 7/24 saat esasına göre çalışıyor. Yakutiye ilçesindeki 8 mahalleden en büyüğünde görev alan Gençağa, günün büyük bir bölümünü üniversite gençliğine ayırıyor. Kampüs içinde gezerek öğrencilerle sohbet eden, zaman zaman onlarla oyunlar da oynayan Gençağa, sorunlarını da yakından takip ediyor. Mahalle sakinleri ve gençlerin kendisine rahatça ulaşabilmeleri için sanal santral kuran ve sosyal medya hesapları açan Gençağa, Erzurum Büyükşehir ve Yakutiye Belediyelerinden destek aldığını da söyledi.

Üniversite Mahallesi'nin nüfusunun 8 bin olduğunu belirten muhtar Mahmut Gençağa, "Mahallemiz bünyesinde Atatürk Üniversitesi, üniversitesi araştırma hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, 2 KYK yurdu bulunuyor. Bu kuruluşlar sebebiyle mahallemizde günlük yaşayan nüfus 90-95 bini buluyor. Hem Erzurum Büyükşehir Belediyesi hem Yakutiye Belediyesi'nden gereken destekleri alıyoruz" dedi.(DHA)