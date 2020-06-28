Üniversite maratonun son oturumu başladı - Son Dakika

Üniversite maratonun son oturumu başladı
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT), saat 15.45 itibarıyla başladı.
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT), saat 15.45 itibarıyla başladı.
Üniversite adayı öğrenciler için iki gündür süren sınav maratonun son oturumu olan YDT sınavı saat 15.45 itibarıyla başladı. Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından, öğrenciler bugün AYT ve YDT sınavına girdi. TYT ve AYT'ye göre daha az öğrencinin katılım gösterdiği sınavda, bazı öğrenciler kendini denemek amacıyla ya da üniversitede hazırlık okumamak için bu sınava girdiğini belirtti. Üniversitede hazırlık okumamak için bu sınava girdiğini belirten Can Çöğen, "AYT ve TYT sınavına da girdim. Bu sadece gideceğim üniversitede bana öncelik sağlayacağı için gireceğim bir sınav olacak. İngilizce tarafında bir problem olacağını düşünmüyorum. Her adaya da başarılar diliyorum. Bu sınavda İngilizce'den güzel bir sonuç alırsanız eğer üniversitede bu branşı almanıza gerek kalmıyor, ya da hazırlık okumuyorsunuz. Bu yüzden sınava giriyorum. Çok heyecan yok. AYT, TYT gibi değil açıkçası" dedi. Üniversite adayı öğrencilerden Ümit Saral da, "Hedefim Rus Dili ve Edebiyatı o yüzden Rusça sınavına gireceğim" derken, Naz Erkoç koronavirüs sürecinde evde ders çalışmakta zorlandığını belirterek, "Sorular çok bilgi ağırlıklı değil. Daha çok yoruma dayalıydı. Ben makine mühendisliği istiyorum. Ama yine de ne olur ne olmaz diye giriyorum. Hayatta ne çıkacağı belli olmaz" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:15 Kaynak: DHA
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