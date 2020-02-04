Üniversite-Merkez Tel arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite-Merkez Tel arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Üniversite-Merkez Tel arasında işbirliği protokolü imzalandı

7 saat önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Merkez Tel firması arasında Kamu Sanayi İşbirliği protokolü imzalandı.

Üniversite-Merkez Tel arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Merkez Tel firması arasında Kamu Sanayi İşbirliği protokolü imzalandı.


Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firma binasında yapılan Kamu Sanayi İşbirliği protokol törenine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Merkez Tel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Söğütlüpınar, üniversite ve firma yönetimi katıldı.


Protokol imza töreninde konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, "Erzincan'ımız da organize sanayi bölgesinde bulunan bu şekilde biz de işbirliği yapan firmaların sayısının artması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bizim buradaki amacımız kıymetli sanayideki az miktarda da olsa girişimcilerin yaptıkları ve yapacakları işlere daha verimli hale getirmek için uğraşma ama aynı zamanda da onların yaptıkları işlerden bizim öğretim üyesinin de kariyerlerinde daha iyi bir yere gelmesine temin etmeye çalışıyoruz. Kamu sanayi ve üniversite işbirliği çerçevesinde bunları yaparken Erzincan'a ticari ve kültürel anlamda birçok kalkınmanın da birlikte geleceğine inanıyoruz. Hüseyin beye buradan teşekkür ediyorum" dedi.


Merkez Tel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Söğütlüpınar ise, "Arkadaşlarımızla üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde organize ettiğimiz bu protokolde bulunmaktan dolayı biz de mutlu olduk. Hocama da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi şeyler çıkaracağız" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile Merkez Tel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Söğütlüpınar Kamu Sanayi İşbirliği protokolüne imza attı. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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