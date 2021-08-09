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ÜNİVERSİTE MEZUNU ARICI, 70 ARI KOVANINDAN 500 KİLO BAL VERİMİ ELDE ETTİ - Son Dakika

ÜNİVERSİTE MEZUNU ARICI, 70 ARI KOVANINDAN 500 KİLO BAL VERİMİ ELDE ETTİ

09.08.2021 11:07

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanıp, 7 yıl önce arıcılığa başlayan Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu Hacer Es (30), 46 olan kovan sayısını 70'e çıkardı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanıp, 7 yıl önce arıcılığa başlayan Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu Hacer Es (30), 46 olan kovan sayısını 70'e çıkardı. Kadın arıcı, bu yıl 70 kovandan 500 kilogram organik bal elde etti. Es, 'Genç çiftçi' projesinden yararlanarak, arıcılığa başladığını belirterek, "Üniversiteyi bitirdikten sonra iş arayışlarına başladım. Uygun bir iş bulamayınca da devletin sağladığı destekle arıcı olmaya karar verdim. Bu işe başladım. Bu yıl iyi verim aldım. Bu şekilde ailemi geçindiriyorum."dedi.

İlçenin Eski Kışla Mahallesi'nde yaşayan Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Hacer Es, 7 yıl önce iş aradıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'nden yaralandı. Proje kapsamında kendisine 46 kovan verilen Es, arıcılığa başladı. Geçen zaman içinde kovan sayısını da 70'e çıkaran kadın arıcı, kovanlarından 500 kilogram organik bal elde etti.

Her gün günlük ev işlerini yaptıktan sonra arı kovanlarının bulunduğu Karlı Köyü'ne giden Es, bu yılki hasadın iyi geçtiğini belirterek," Hasadını yaptığımız petekli ve süzme balın kilosunu 120, karakovan balının kilosunu ise 170 liradan satışa sunuyorum. 46 kovan arı ile arıcılığa başladım. Sabah erkenden uyanıp ev işlerimi bitirdikten sonra arıların bulunduğu alana gelip bakımlarını yapıyorum. Ben arılarla çalışmayı çok seviyorum. Şu an 70 kovanım var. Organik bal üretiyorum. Hasadımıza başladık. Bu sene bal için güzel sezon yaşıyoruz. İstediğimiz verimi aldık.Yaklaşık 300 kiloya yakın kara kovan petek, 200 kilo süzme bal elde ettik. Umarım her sene böyle verimli olur." dedi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU ARICI, 70 ARI KOVANINDAN 500 KİLO BAL VERİMİ ELDE ETTİ
ÜNİVERSİTE MEZUNU ARICI, 70 ARI KOVANINDAN 500 KİLO BAL VERİMİ ELDE ETTİ
ÜNİVERSİTE MEZUNU ARICI, 70 ARI KOVANINDAN 500 KİLO BAL VERİMİ ELDE ETTİ
ÜNİVERSİTE MEZUNU ARICI, 70 ARI KOVANINDAN 500 KİLO BAL VERİMİ ELDE ETTİ

Harran Üniversitesi, Çiftçi, Kovan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNİVERSİTE MEZUNU ARICI, 70 ARI KOVANINDAN 500 KİLO BAL VERİMİ ELDE ETTİ - Son Dakika


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