Üniversite mezunu Burcu, marangoz oldu - Son Dakika

Üniversite mezunu Burcu, marangoz oldu

MUĞLA'da mimarlık bölümü mezunu Burcu Küçük'ün (28) yaşamı, 3 yaşındaki yeğeni için yaptığı ahşap hediyeyle birlikte değişti.

Üniversite mezunu Burcu, marangoz oldu, System.String[]

MUĞLA'da mimarlık bölümü mezunu Burcu Küçük'ün (28) yaşamı, 3 yaşındaki yeğeni için yaptığı ahşap hediyeyle birlikte değişti. Ortaya çıkardığı eserin ardından su kaydırakları şirketindeki kariyerine son veren Küçük, çizimini yaptığı ürünleri tulup giyerek kestikten sonra zımpara, astar ve boya işleminden geçirip, marangoz atölyesinde yeni iş kolu ile başarıyı yakaladı.

Merkez Menteşe ilçesinde yaşayan Burcu Küçük, 2017 yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Küçük, mezuniyetinin ardından Menteşe'de bir su kaydırakları şirketinde mimar olarak işe başladı. Genç kız, 3 yaşındaki yeğeni Alya'ya hediye almak için gittiği mobilya mağazasında aradığı ürünü bulamayınca, kendi imkanlarıyla yaptı. Yaptığı ahşap hediyenin ardından kariyerini sonlandıran Burcu Küçük, çocuk mobilyası üretme hayalini gerçekleştirmek için babası Özel Küçük'e ait marangoz atölyesinde işbaşı yaptı. Küçük, Muğla Sanayi Sitesi'ndeki atölyede bilgisayardan çizimini gerçekleştirdiği ürünlerin kesimini tamamladıktan sonra zımpara, astar ve boya işleminden geçiriyor. Burcu Küçük alın teriyle ürettiği masa, sandalye, yatak, kitaplık, isimli gece lambası, oyun dolapları, kum havuzu ile ahşap oyuncakları, sosyal medya ve online alışveriş siteleri üzerinden 80 lira ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

İlk üretimlerinin ardından müşteri potansiyeli oluşmaya başladığını belirten Küçük, "Geri dönüşlerin olumlu olması üzerine internet üzerinden de satış yapmaya başladım. Talebe yetişmeye çalışıyorum. İşin her noktasında kendim bulunuyorum. Yaptığım çalışmadan keyif alıyorum. Saat 08.30'da iş başı yapıyorum. Atölyemiz sanayi sitesinde bulunuyor. Kadın olduğum için çalışma saatlerimi kısa tutmaya çalışıyorum. Ancak işi yetiştirmek için de bazı günler saat 01.00'e kadar mesai yaptığım da oluyor. Yaptığım iş alanında sanayide tek kadın benim. Ailemin de çekinceleri oluyor. Bir noktada kendimi muhafaza ediyorum" dedi.

'MOBİLYA SEKTÖRÜNDE YER ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Burcu Küçük, küçük bir yatırımla işe giriştiğini belirterek şunları söyledi:

"Büyük bir sermayem yoktu. Biraz cesaret gerekiyor. Önemli olan ne yapmak istediğimiz. Hemcinslerime hiçbir şeyden korkmamalarını tavsiye ediyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Severek yaptıktan sonra iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Muğla'da olmayan ürün yelpazesiyle uğraş veriyorum. Türkiye'deki bütün çocuklara hitap etmek istiyorum. İşimi büyüterek şirketleşmek istiyorum. Ürünlerimi herkese ulaştırmayı hedefliyorum. Mimarlık kariyerimi bir noktada geride bırakmış bulunuyorum. Mobilya sektöründe yer aldığım için mutluyum. Kariyerimi bu noktada sürdüreceğim."


Burcu Küçük, Murat Erat, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite mezunu Burcu, marangoz oldu - Son Dakika

Son Dakika

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü         
14:55
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
14:27
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü         
14:19
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım         
14:00
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi         
13:46
10 haftalık 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu         
13:44
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı         
13:42
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor         
13:41
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak         
13:33
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı         
13:21
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi         
13:14
Caner Erkin'in yaptığı Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı         
13:08
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı         
13:05
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü         
13:00
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı         
12:58
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor         
12:51
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor         
12:45
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak         
12:42
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti         
12:39
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı         
12:37
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 16:40:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite mezunu Burcu, marangoz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]