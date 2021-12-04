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Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! - Son Dakika

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

04.12.2021 12:18

Üniversite eğitimini tamamlayıp memleketi Antalya'ya dönen, ardından baba mesleği taksiciliğe başlayan 24 yaşındaki Dilara Kalay, taksi durağının neşesi oldu. İşe gelmeden önce 1.5 saat boyunca hazırlandığını anlatan Kalay, bakımlı olmayı, güzel görünmeyi sevdiğini söyledi.

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu olan Dilara Kalay, eğitimini tamamlayıp Antalya'daki evine döndükten sonra taksicilik yapmaya başladı. Taksiciliğe babasına özenerek başladığını söyleyen Kalay, işini severek yaptığını anlattı. Muratpaşa ilçesinde bulunan SSK taksi durağında şoförlük yapan Kalaycı, iş arkadaşlarının ve müşterilerin kendisini desteklediğini belirtti.

"BABAMDAN DEVRALDIM"

Taksiciliğe babasına özenerek başladığını dile getiren Kalay, "Üniversiteyi İstanbul'da okudum. Okulum bittikten sonra bizleri okutmak için çok yorulan babama destek olmak için ona yardımcı olmaya karar verdim. Öte yandan kozmetik üzerine birtakım girişimlerim var. Buradan biriktirdiğim parayla gelecekte kozmetik üzerine girişimlerde bulunacağım. Taksiciliğe başlayalı henüz 1 ay oldu. Başta ailem biraz tedirgindi. Onları ikna etmek için epey uğraştım. Babama hep özeniyordum, bu mesleği babamdan devraldım. Çünkü ben kadınların her yerde olması gerektiğini düşünen biriyim" dedi.

Üniversite eğitimini tamamlayan Dilara, baba mesleği taksiciliği seçti

KADINLAR TÜM MESLEKLERDE OLMALI

Kadınların tüm mesleklerde var olmasını arzuladığını anlatan Kalay, "Bir kız evlat olarak babama destek olmak çok onur verici. Şu an taksiciliği çok severek yapıyorum. Çok memnunum. Kadınların, fiziksel olarak yeterli oldukları tüm mesleklerde olması gerektiğini düşünüyorum. Herkese bunu aşılamaya çalışıyorum, herkesin cesaretlenmesini istiyorum. Hem taksicilik, hem de kozmetik sektöründe ilerleyerek kariyerime yön veriyorum" diye konuştu.

Üniversite eğitimini tamamlayan Dilara, baba mesleği taksiciliği seçti

YOLCU SEÇMEK ZORUNDA KALIYOR

Taksicilik riskli bir meslek olduğu için yolcu seçmek durumunda kaldığını sözlerine ekleyen Dilara Kalay, "Kadın olduğum için ne yazık ki biraz yolcu seçmek durumunda kalıyorum. Ama keşke böyle bir şey yapmak durumunda kalmasam" dedi. Kimi kadın müşterilerinin kendisiyle dertleştiğini, kimilerinin evlendirmek için kendisini oğluna istediğini belirten Kalay, mesleğinin renkli ve eğlenceli olduğunu söyledi.

Üniversite eğitimini tamamlayan Dilara, baba mesleği taksiciliği seçti

MESAİ ÖNCESİ 1.5 SAAT HAZIRLANIYOR

Kadın olduğu için mesaiye gelmeden önce 1.5 saate yakın hazırlık yaptığını anlatan Kalay, "Bakımsız olmayı sevmiyorum. Manikürümden, ojelerime, göz rimelimden saçıma kadar her sabah hummalı bir hazırlık yaşıyorum. Örnek olmak istiyorum. Hem kadın olup, hem bakımlı görünüp hem de taksi kullandığımı görenler beni metrelerce uzaktan tebrik ediyor. Kimisi alkışlıyor kimisi elleriyle beni göstererek selam veriyor" dedi.

Üniversite eğitimini tamamlayan Dilara, baba mesleği taksiciliği seçti

İŞ ARKADAŞLARI MEMNUN

Taksici Batuhan Korkmaz, kadınları taksicilik mesleğine davet etti. Korkmaz, "Dilara gibi bir kardeşimizin bizimle çalışmasından çok memnunuz. Kadının olduğu her yer cennettir. O da bizim durağımızı cennete çevirdi. İnsanların 'taksiciler kabadır, kavgacıdır' önyargısını bu şekilde kıracağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Maltepe Üniversitesi, Ticaret, Antalya, Taksi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! - Son Dakika
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