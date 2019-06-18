Son Dakika Haberleri: Üniversite mezunu genç 1500 koyuna çobanlık yapıyor
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Üniversite mezunu genç 1500 koyuna çobanlık yapıyor

10 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Şükrü Tekin (32), atanamayınca yaşadığı köyünde çobanlık yapmaya başladı.

Üniversite mezunu genç 1500 koyuna çobanlık yapıyor, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Şükrü Tekin (32), atanamayınca yaşadığı köyünde çobanlık yapmaya başladı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'de 6 aylık süre için 20 bin TL karşılığında 1500 koyuna çobanlık yapan Tekin, mecbur kaldığı için bu işi yaptığını söyledi.
Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'de yaşayan Şükrü Tekin, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 1 çocuk babası Tekin, mezun olduktan sonra katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), 77 puan aldı. Tekin atanamayınca da yaşadığı köyünde çobanlık yapmaya başladı. Kadıköy'ünde 6 aylık süre için 20 bin TL karşılığında 1500 koyuna çobanlık yapan Tekin, mecbur kaldığı için bu işi yaptığını, ancak mesleğini yapmak için atanmak istediğini söyledi. Tekin, azmiyle hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topladığını belirtti.
Üniversite mezunu Tekin, geçimini çobanlık yaparak sağladığını belirterek, "Hayatımda ilk defa çobanlık yapıyorum. Özellikle bu dağlarda gezmek, sürünün peşinde koşmak zor oluyor. Daha önce yapmadığımız bir iş olduğu için günün büyük bir bölümünü sürekli ayakta sürünün peşinde geçiriyorum. Hiçbir tecrübem yok. Zor da olsa bu işi yapıyoruz. Çünkü bin 500 koyun sürüsü bana emanet. O yüzden bana emanet edilen koyun sürüsüne gözüm gibi bakmak bakıyorum" dedi.


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:29 Kaynak: DHA
Marmara Üniversitesi, Yüksekova, Hakkari, Güncel
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