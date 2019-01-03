Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

2016'da Muhasebe Bölümünden mezun olan ve sonrasında AÖF Adalet Bölümünü kazanan Duran Bircan, mesleğini bırakarak Kayseri'de 300 koyuna çobanlık yapmaya başladı.

ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ ÇOBANLIĞA BAŞLADI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Duran Bircan, 2016 yılında muhasebe bölümünden mezun oldu. Üniversiteden sonra Açık Öğretim Üniversitesi Adalet Bölümünü kazanan Bircan, mesleğini bırakarak, çobanlık yapmaya karar verdi. Ailesiyle beraber beslediği 300 koyuna çobanlık yapan Bircan, yaptığı işten mutlu olduğunu kaydetti. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı koyunlarını otlatmaya çıkaran üniversite mezunu Duran Bircan, azmiyle hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini topluyor.

"300 KOYUN PROJESİNİ DUYDUK"

Çobanlık hikayesini anlatan Bircan, "2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesini kazandım. Üniversiteyi kazandıktan sonra Sivas'a gittim. Orada 2 yıl okudum ve okuldan sonra tekrar memleketime geldim. Buraya geldikten sonra küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaya karar verdik. Bu işe 105 hayvanla başladık. Bu sayıyı artırarak 193'e çıkardık. Bu işi daha kapsamlı yapmak için düşünürken, 300 koyun projesini duyduk. İlçe tarıma giderek başvuru yaptık. O sırada 8 kişi projeden faydalanmak için başvurmuş. Başvurusu kabul edilen 2 kişiden 1'i ben oldum. Daha sonra giderek mallarımızı seçtik. Şu anda 193 olan koyun sayımızı 300'e tamamladık" dedi.

"BU İŞİ YAPMAKTAN MEMNUNUM"

Mezun olduğu muhasebe mesleğinde rahat edemeyeceği için bu işi seçtiğini belirten Duran Bircan, "Kendi işimde rahat olamayacağımı düşündüm. Bu iş bana daha yakın geldi. Küçükbaş hayvancılık bizim ata mesleğimizdir. O yüzden bu işi yapmaya karar verdim. Şu anda bu işi yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor ama bu işi yapmaktan memnunum. Bize bu desteği sağlayanlardan da Allah razı olsun" şeklinde konuştu.