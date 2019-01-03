Son Dakika Haberleri: Üniversite Mezunu Genç 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

Üniversite Mezunu Genç 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

41 dakika önce

Üniversite mezunu genç 300 koyuna çobanlık yapıyor -23 yaşındaki Duran Bircan, "Muhasebecilik değil de çobanlık işi bana daha yakın geldi"KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yılında üniversiteden mezun olan ve halen üniversite eğitimine devam eden Duran Bircan, ailesiyle beraber...

Üniversite mezunu genç 300 koyuna çobanlık yapıyor
-23 yaşındaki Duran Bircan, "Muhasebecilik değil de çobanlık işi bana daha yakın geldi"

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yılında üniversiteden mezun olan ve halen üniversite eğitimine devam eden Duran Bircan, ailesiyle beraber besledikleri 300 koyuna çobanlık yapıyor.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Duran Bircan, 2016 yılında muhasebe bölümünden mezun oldu. Üniversiteden sonra açık öğretim üniversitesi adalet bölümünü kazanan Bircan, mesleğini bırakarak, çobanlık yapmaya karar verdi. Ailesiyle beraber beslediği 300 koyuna çobanlık yapan Bircan, yaptığı işten mutlu olduğunu kaydetti. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı koyunlarını otlatmaya çıkaran üniversite mezunu Duran Bircan, azmi ile hem çevresindekilerin hem de ailesinin de takdirini topluyor.
Çobanlık hikayesini anlatan Bircan, "2014 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesini kazandım. Üniversiteyi kazandıktan sonra Sivas'a gittim. Orada 2 yıl okudum ve okuldan sonra tekrar memleketime geldim. Buraya geldikten sonra küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaya karar verdik. Bu işe 105 hayvanla başladık. Bu sayıyı artırarak 193'e çıkardık. Bu işi daha kapsamlı yapmak için düşünürken, 300 koyun projesini duyduk. İlçe tarıma giderek başvuru yaptık. O sırada 8 kişi projeden faydalanmak için başvurmuş. Başvurusu kabul edilen 2 kişiden 1'i ben oldum. Daha sonra giderek mallarımızı seçtik. Şuan da 193 olan koyun sayımızı 300'e tamamladık" dedi.
Mezun olduğu muhasebe mesleğinde rahat edemeyeceği için bu işi seçtiğini belirten Duran Bircan, "Kendi işimde rahat olamayacağımı düşündüm. Bu iş bana daha yakın geldi. Küçükbaş hayvancılık bizim ata mesleğimizdir. O yüzden bu işi yapmaya karar verdim. Şuanda bu işi yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor ama bu işi yapmaktan memnunum. Bize bu desteği sağlayanlardan da Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Kayseri, Yahyalı, Genel
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