Son Dakika Haberleri: Üniversite mezunu genç baba mesleği tekneciliği sürdürüyor
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Üniversite mezunu genç baba mesleği tekneciliği sürdürüyor

1 saat önce

Sakarya'da, deniz işletmeciliği liman yönetim bölümünden mezun olduktan sonra baba mesleğini sürdürmeye karar veren Cihat Tan, atölyede tekne üretiyor.

Üniversite mezunu genç baba mesleği tekneciliği sürdürüyor, System.String[]

Sakarya'da, deniz işletmeciliği liman yönetim bölümünden mezun olduktan sonra baba mesleğini sürdürmeye karar veren Cihat Tan, atölyede tekne üretiyor.

Kocaali ilçesine bağlı Caferiye Mahallesi'ndeki atölyede babasıyla tekne yapan 27 yaşındaki Cihat Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri babasının yanında teknelere merak saldığını söyledi.

Liseyi bitirdikten sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Denizcilik Fakültesi Deniz İşletmeciliği Liman Yönetim Bölümü'nü kazandığını anlatan Tan, okulu bitirdikten sonra evine döndüğünü ve iş arayışına girmediğini belirtti.

Babasının yanında tekne yapımına yardım ettiğini aktaran Tan, şöyle devam etti:

"Ben lise çağlarımdayken babam bu mesleği yapıyordu, hala da yapıyor. Bu mesleğe karşı içimde benim bir heves oluyordu, kesmek, biçmek, çakmak hep hoşuma gidiyordu. Bir yandan da aile baskısı neticesinde üniversiteye gitmeye karar verdim. Üniversiteyi okurken içimde hep bir heves heyecan vardı, bir an önce üniversite bitse de atölyeye dönüp kayık yapmaya başlasam diye hevesim vardı. Bu hayalle üniversiteyi bitirdim. Üniversite bittikten sonra hiçbir yere öz geçmişimi göndermedim. Diplomamı aldım Kocaali'ye geldim kendime bir gün istirahat verdim ve hemen atölyeye geldim çalışmaya." diye konuştu.

Bir tekneyi babasıyla ortalama 3 ayda bitirdiklerini dile getiren Tan, 5-15 metre arası gezi ve balıkçı tekneleri imal ettiklerini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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