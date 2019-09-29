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Üniversite mezunu genç çiftçi babasıyla tarım yapıyor

1 saat önce

Üniversite mezunu genç çiftçi babasıyla tarım yapıyorANKARA - Üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleği çiftçiliğe yönelen Abdülkadir Önder, babasıyla birlikte şeker pancarı üretimi yapıyor.

Üniversite mezunu genç çiftçi babasıyla tarım yapıyor

ANKARA - Üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleği çiftçiliğe yönelen Abdülkadir Önder, babasıyla birlikte şeker pancarı üretimi yapıyor. Önder, "Yerli üretim çift sıralı makine ile hasatlarımız daha kolay oldu. Normalde uzun sürede yapılan hasadı iki kat hızlandırdı. Milli sermayemize katkı " dedi.

Türkiye'nin şeker pancarı üretiminde büyük paya sahip olan Konya'da şeker pancarı hasadı devam ediyor. 26 yaşındaki Abdülkadir Önder, Üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. 4 kuşaktır şeker pancarı üretimi yapan Önder ailesinin yeni nesil çiftçisi Abdülkadir Önder, çocukluğundan bu yana içinde olduğu şeker pancarı üretimine şimdi babasıyla birlikte devam ediyor. Tarlada hasat için yerli ve milli olarak üretilen çift sıralı tarım makinesini kullanan Önder, milli sermaye katkı sağlayan ürünlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Normalde uzun sürede yapılan hasadı iki kat hızlandırdı"

Yerli ve milli teknoloji makinenin iş hızını 2 kat artırdığını belirten Abdülkadir Önder, " Abdülkadir Önder Konya'nın Çeltik ilçesinde babamla beraber çiftçilik yapıyoruz. Üniversite mezunuyum. İş bulmayınca çiftçiliğe yöneldim. Yerli üretim çift sıralı makine ile hasatlarımız daha kolay oldu. Normalde uzun sürede yapılan hasadı iki kat hızlandırdı. Milli sermayemize katkı. Çok memnunuz yapanlara çok teşekkür ederiz" dedi.

Üniversite mezunu genç çiftçi babasıyla tarım yapıyor

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
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