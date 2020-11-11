Üniversite mezunu genç muhtardan "kitap" projesi - Son Dakika

Üniversite mezunu genç muhtardan "kitap" projesi

11.11.2020 11:15
Üniversite mezunu genç muhtardan

Kastamonu'da sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu, 29 yaşındaki muhtar Hakan Çölez, mahallesinde kitap okumayı teşvik etmek için "Çocuklar Muhtarlıkta Kitap Okuyor" projesi" başlattı.

Kastamonu'da sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu, 29 yaşındaki muhtar Hakan Çölez, mahallesinde kitap okumayı teşvik etmek için "Çocuklar Muhtarlıkta Kitap Okuyor" projesi" başlattı.

Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Çölez, Kuzeykent Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ayşenur Soylu'dan da destek alarak hayata geçirdiği proje ile her gün bir öğrenciyi muhtarlıkta ağırlıyor.

Projeye katılan öğrenciler, seçilen edebiyat eserlerini muhtarlıkta okuyor. Öğrencilerin okuduğu kitapları dinlemek isteyenler, muhtarlığın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan kitap okuma saatlerini takip ediyor.

Mahalle muhtarı Hakan Çölez, AA muhabirine, mezun olduktan sonra memleketinde aile şirketinde çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Geçen yıl muhtar adayı olduğunda sosyal medyayı yoğun şekilde kullandığını ifade eden Çölez, "Bu süreçte sosyal medyayı verimli kullanma ve medya okuryazarlığı problemi ile sıkça karşılaştık. Bu alanda kendimizi geliştirmek için çalışmalar yaptık." dedi.

Okulların salgın döneminde kapalı olmasının yeni çözüm yolları bulmalarına neden olduğunu vurgulayan Çölez, şunları dile getirdi:

"Pandemi ve okulların kapalı olmasıyla birlikte sosyal medya kullanımı arttı. Mahallemizde 14 eğitim öğretim yuvası var. Biz de mahalle muhtarlığı olarak sosyal medya hakimiyetimiz varken gençlerimizi de bu çalışmaya katarak kitap okuyalım diye düşündük ve çalışmaya başladık. Kuzeykent Ortaokulunda okuyan öğrencilerle bu çalışmaya başladık. Öğrencilerimiz hafta içi 5 gün eğitim öğretim bittikten sonra muhtarlığımıza geliyor. Öğretmenlerimizin belirlediği kitapları sosyal medya üzerinden mahalle sakinlerine okuyor."

Projeye ilgi artıyor

Projeye ilginin hızla arttığını aktaran Çölez, "Başladığımızda 150-200 civarında takipçi vardı. 4 ve 5. programdan sonra 450-500 izleyici sayısına ulaştık. Kayıtlı yayınları izleyenleri de düşündüğümüzde bu rakam daha da artıyor." diye konuştu.

Çölez, hedef kitlelerinin sadece çocuklar olmadığının altını çizerek şöyle devam etti:

"İnsanlara 'sosyal medyayı kötü kullanıyorsunuz' demek yerine sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanarak örnek olmak istedik. Asıl hedef kitlemiz aileler. Birçok çocuğun cep telefonu bulunmuyor. Çocuklarına canlı yayınları dinletirken aileler de dinliyor. Hedef kitlemizi çocuklar gibi gösterip aileleriyle birlikte kitap okumaya teşvik etmek istiyoruz."

Ayşenur Soylu ise kitap okumaya çok önem verdiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Öğrencilerimize bunu aşılamak isterim. Muhtar bey çalışmadan bahsetti, çok beğendim ve birlikte planladık. Sosyal medya deyince biraz tedirgin oldum ama sonra düşününce hoşumuza gitti. Başta okulda en çok gönüllü olanlardan 15 öğrenci seçtik. Şimdi diğerleri de okumak istiyor. Umarım çok daha fazla kişiye ulaşırız. Velilerimizden güzel dönüşler alıyoruz."

Öğrencilerden Enes Eğitmiş, proje kapsamında kitap okuduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hocamız bizi böyle bir çalışmadan haberdar etti. Ben de okuma yaptım. Çok eğitici oldu, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Dinleyen arkadaşlarımdan çok güzel geri dönüşler oldu. Böyle şeyler sosyal medyayı faydalı kullanmak ve arkadaşlarıma okuma alışkanlığı kazandırmak açısından değerli."

"Burası sayesinde yeni kitaplarla tanışıyorum"

Programı izleyenlerden Eylül Demir de "Her gün ben de evde oturup kitap okuma yayınlarını izliyorum. Burada izlemek ve ardından okumak çok güzel ve eğitici oluyor. Yaşıtım, arkadaşlarımın kitap okuduğunu görünce hevesim daha çok artıyor. Burası sayesinde yeni kitaplarla tanışıyorum." ifadelerini kullandı.

Elif Hüsna Kırcı ise projenin insanları daha çok kitapla tanıştırdığına değinerek, "Salgın nedeniyle daha çok evde zaman geçirdiğimiz için sosyal medyayı aktif kullanıyoruz. Sosyal medyanın bu şekilde kullanılmasının kendimizi geliştirmemizde faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sosyal Medya, Kastamonu, Muhtar, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite mezunu genç muhtardan 'kitap' projesi - Son Dakika


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