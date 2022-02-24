ÜNİVERSİTE MEZUNU HÜSNE, EŞİ VE BABASININ MESLEĞİNİ SEÇEREK TAKSİ ŞOFÖRÜ OLDU - Son Dakika
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ÜNİVERSİTE MEZUNU HÜSNE, EŞİ VE BABASININ MESLEĞİNİ SEÇEREK TAKSİ ŞOFÖRÜ OLDU

24.02.2022 12:14

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Organik Tarım bölümünden mezun olan Hüsne Eldik (32), kendi mesleğini yapmak yerine 23 yıldır babası Tahsin Gülseren ve 15 yıldır eşi Cem Eldik'in mesleği olan taksicilik yapıyor.

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Organik Tarım bölümünden mezun olan Hüsne Eldik (32), kendi mesleğini yapmak yerine 23 yıldır babası Tahsin Gülseren ve 15 yıldır eşi Cem Eldik'in mesleği olan taksicilik yapıyor. 5 yıldır ticari taksi kullanan Eldik, "5 yıldır çalışıyorum ama şu anda tek pişmanlığım daha erken başlamamış olmak. Daha erken başlamış olmayı tercih ederdim" dedi.

Kayseri'de yaşayan Hüsne Eldik, liseyi bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Organik Tarım Bölümünü okudu. Mezun olan Eldik, kendi mesleğini yapmak yerine babası Tahsin Gülseren'in 23 yıldır yaptığı taksicilik mesleğini seçti. Aynı zamanda otomobil kullanmayı çok seven Eldik, direksiyon başına geçti. Kocasinan ilçesi Mimarsinan mahallesindeki bir taksi durağında babası ile birlikte çalışan Hüsne Eldik meslektaşı olan 15 yıllık taksici Cem Eldik ile de evlendi. Aile olarak taksicilik yaptıklarını belirten Hüsne Eldik, "2 yıllık üniversite mezunuyum. Özel sektörde çalışmayı çok istediğim için ve araba kullanmayı çok sevdiğimden dolayı taksi şoförü olmayı tercih ettim. 5 yıldır bu meslek ile uğraşıyorum. Çok şükür 5 yıldır bir zorluk ile karşılaşmadım. İnsanlar kadın olduğunuz için saygı duyup, daha çok yardımcı olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'MÜŞTERİLERİMİN YÜZDE 99'U KADIN'

Taksi şoförlüğüne başlama amacının kadınlara yönelik bir hizmet anlayışı olduğunu vurgulayan Hüsne Eldik, sözlerine şöyle devam etti: "Müşterilerimi alırken tabi ki de seçici olmaya dikkat ediyorum. Çünkü ben bir kadınım. Taksi şoförlüğüne başlama amacım da kadınlara yönelik bir hizmet anlayışıydı. Bu yüzden müşterilerimin yüzde 99'u kadındır. Taksicilikte genel olarak yaşlı kesim çalıştığı için beni görünce çok şaşırmışlardı. 'Bir amca değil, bir kadın taksicilik yapıyor' demişlerdi. Taksimin bakımıyla alakalı eşim ve babam bana çok yardımcı oluyorlar. Bana hiç bir iş bırakmıyorlar.Taksicilik mesleğini kesinlikle kadınlara öneriyorum. 5 yıldır çalışıyorum ama şuanda tek pişmanlığım daha erken başlamamış olmak. Daha erken başlamış olmayı tercih ederdim" ifadelerini kullandı. (DHA)

ÜNİVERSİTE MEZUNU HÜSNE, EŞİ VE BABASININ MESLEĞİNİ SEÇEREK TAKSİ ŞOFÖRÜ OLDU
ÜNİVERSİTE MEZUNU HÜSNE, EŞİ VE BABASININ MESLEĞİNİ SEÇEREK TAKSİ ŞOFÖRÜ OLDU
ÜNİVERSİTE MEZUNU HÜSNE, EŞİ VE BABASININ MESLEĞİNİ SEÇEREK TAKSİ ŞOFÖRÜ OLDU

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Ziraat Fakültesi, Erciyes, Kayseri, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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