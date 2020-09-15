Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli sokaklarını temizliyor - Son Dakika

Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli sokaklarını temizliyor

Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli sokaklarını temizliyorMERSİN – Henüz üniversite öğrencisiyken temizlik işçisi olmak için başvurduğu Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinde işe alınan Meltem Durul, 6 yıldır yol süpürme aracıyla Mezitli sokaklarını temizliyor.

Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli sokaklarını temizliyor

MERSİN – Henüz üniversite öğrencisiyken temizlik işçisi olmak için başvurduğu Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinde işe alınan Meltem Durul, 6 yıldır yol süpürme aracıyla Mezitli sokaklarını temizliyor. Bu süreçte üniversiteden mezun olan iki çocuk annesi Durul, "Belediyemizin başlattığı bu uygulama başka belediyelere de örnek oldu. İlk olduğum için son derece mutluyum" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasına yönelik projesi kapsamında yol süpürme aracını kullanan üniversite mezunu Meltem Durul, yaptığı işinden son derece mutlu. Mezitli Belediyesinde yol süpürme kadrosunda boşluk olduğunu duyunca iş başvurusunda bulunan Durul'un gayretli çalışması, gerek iş arkadaşları gerekse vatandaşlar arasında çok sevilmesine yol açtı. İlk olarak işe yol süpürerek başlayan Durul, yol süpürme aracının alınmasının ardından bu kez aynı işi araçla yapmaya başladı.

Mezitli Belediyesinde temizlik personeli olduğu esnada üniversite okuyarak mezun da olan Durul, iki de çocuk sahibi oldu.

"İlk olduğum için son derece mutluyum"

İşinde ilk olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Durul, "Başkanımızın biz kadınlara olan güveninin sonucunda 6 yıldır yol süpürme aracını kullanıyorum. Belediyemizin başlattığı bu uygulama başka belediyelere de örnek oldu. Şimdi başka belediyelerin de benzer uygulamalar yaptığını duydum ve ilk olduğum için son derece mutluyum" diye konuştu.

Göreve başladığı dönemde sadece Mersin'de değil, Türkiye'de ilk olması nedeniyle vatandaşların şaşkınlık ve hayranlık dolu bakışları altında işini yapmaya çalışan Durul, "Artık bana alıştılar. Sonra diğer belediyelerde de kadın çalışanların araç kullanmaya başladığını gururlanarak görüyorum. Başkanımız Neşet Tarhan'ın sayesinde bu işte öncü olmaktan son derece mutluyum. Hiçbir zaman 'neden böyle bir iş yapıyorum' diye sormadım kendime. Ekmek mücadelesi içerisinde iş bulabildiğim için kendimi şanslı bile sayıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar için iyi bir örnek olarak öncülük etti"

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise yaptığı açıklamada, kadınların el attığı her işte başarının geldiğini vurgulayarak, "İş başvuruları arasında üniversiteli bir kadının süpürgeci olmak istediğini gördüğümüzde kendisine güvenerek işe aldık. Meltem Durul arkadaşımız gayretli çalışması ve azmiyle hem bizlerin elini güçlendirdi hem de kadınlar için iyi bir örnek olarak öncülük etmiş oldu. Şu an Mersin sokaklarında kadın çalışanlar görebiliyorsak bu Meltem arkadaşımızın aştığı yolun sayesindedir" şeklinde konuştu.

Kadınların her işte başarılı olabileceğine inandığını belirten Tarhan, " Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözünden yola çıkarak mutlu Mezitli'yi kadınlarla birlikte kurmaya çalışıyoruz. Hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Ekibimizi de bu temel üzerine kurguladık. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin yarısından fazlası kadınlardan oluşuyor. Sadece Meltem kardeşimiz değil, diğer çalışma arkadaşlarımız da çok güzel işler yapmaktalar ve hizmet kalitemizi artırıyorlar" dedi.

Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli sokaklarını temizliyor

Temizlik İşçisi, Üniversite, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 17:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite mezunu Meltem, 6 yıldır Mezitli sokaklarını temizliyor - Son Dakika

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