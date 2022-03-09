Üniversite mezunu Senegalli genç girişimci, tarladan halka aracısız çilek satıyor - Son Dakika
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Üniversite mezunu Senegalli genç girişimci, tarladan halka aracısız çilek satıyor

09.03.2022 12:12

Senegalli 29 yaşındaki Salif Ba, 3 yıl önce adım attığı tarım sektöründe, tarladan halka aracısız ve tarım ilaçsız çilek ulaştırıyor.

Senegalli 29 yaşındaki Salif Ba, 3 yıl önce adım attığı tarım sektöründe, tarladan halka aracısız ve tarım ilaçsız çilek ulaştırıyor.

Ba, Dakar'a yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Diamniadio'daki 2 hektarlık tarlasında 3 yıldır tarım ilacı kullanmadan çilek üretimi yapıyor.

Cheikh Anta Diop Üniversitesinde Amerikan Dili ve Kültürü bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ba, sabahın erken saatlerinde topladığı çilekleri gün içinde Dakar'daki müşterilerine gönderiyor.

Üniversite mezunu Senegalli genç girişimci, tarladan halka aracısız çilek satıyor
Üniversite mezunu Senegalli genç girişimci, tarladan halka aracısız çilek satıyor
Üniversite mezunu Senegalli genç girişimci, tarladan halka aracısız çilek satıyor

YORUMLAR
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Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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