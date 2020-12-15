Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi - Son Dakika

Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi

15.12.2020 11:08
Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi, System.String[]

Sağlıkta ihtisaslaşma alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce'nin 55 üyesinin iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirdi.

Sağlıkta ihtisaslaşma alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Düzce'nin 55 üyesinin iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirdi. Doğada yetişen üniversitede işlenip bitkisel yağ ve sıvı ekstrat haline getirilen 30 çeşit ürün 'Ultra Natura' markası ile satışa sunuldu. Firmanın sözcüleri ve akademik ekibi, Türkiye'de iş birliğinin ilk olduğunu vurgulayarak, ihracat hedefleri olduğunu açıkladı.

Sağlıkta ihtisaslaşma alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi'nin bilimsel altyapısı ve Müsiad Düzce'nin 55 üyesinin deneyiminin birleşmesiyle kurulan 'Ultra Natura' markası yurtiçi pazarında bölgenin bitkisel ürünlerini her haneye ulaştırmayı hedefliyor. Yapılan tıbbi araştırmalarda, zengin içerikli doğal bitkisel ürünlerin hastalıklara karşı vücudun bağışıklık sistemini üst düzeyde koruduğu görülüyor. Ultra Natura firma sözcüleri ve akademik ekibinden yapılan açıklamada, "Modern şehir hayatının ve yoğun temponun bağışıklık ve sinir sistemimize getirmiş olduğu olumsuz etkiyi geleneksel tıp ürünleri ile tamamlanıyoruz" denildi.

ÇİFTÇİLERE FİDE DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Doğadan uzaklaşmak insanlar üzerinde stresin kalıcı etkiler bırakmasına sebep oluyor. Bunun önüne geçmek amacıyla Düzce Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ile geliştirilen Ultra Natura ürünleri insanların şehir hayatı içerisinde; daha doğal ve sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlıyor. Markadan yapılan açıklamada "Ultra Natura olarak çiftçilere tıbbi ürün ekmesi durumunda fide desteği sağlıyor ve ürün alım garantisi veriyoruz. Çiftçilerimizden topladığımız şifalı bitkileri Düzce Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan bilim insanlarımızın gözetiminde işliyoruz ve tüketiciye sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

"CİLT YAŞLANMASINI GECİKTİRMEYE YARDIMCI"

Ultra Natura, 'Herbynia' markalı ürünleri arasında doğanın saf özlerinin yer aldığını belirten firma yetkilileri:

"Ürün yelpazemizde; sıvı bitki ekstraktları, bitkisel yağlar, sirke çeşitleri ve pekmez çeşitleri bulunuyor. Sıvı ekstraktlar arasında enginar ekstraktı, alıç ekstratı, andız ekstraktlı keçiboynuzu özü, kudret narı ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, melisa ekstraktı, hatmi çiçeği ekstraktı, zencefil ekstraktı, civanperçemi ekstraktı, zencefil ekstraktı yer almaktadır. KOAH hastalığı, karaciğer ve akciğer rahatsızlıkları, kalp-damar rahatsızlıkları, faranjit, bronşit, öksürük, mide hastalıklarına karşı etili olmaktadır. Ayrıca doğal sakinleştirici, kötü huylu kanser hücrelerin öldürülmesi ve dağılmasının engellenmesine, sinir, stres, depresyona bağlı uyku problemlerine karşı, tansiyonun dengelenmesi, göz tansiyonuna karşı, üst solunum yolları enfeksiyonlarının giderilmesinde, böbrek iltihabının giderilmesinde, kadın genital sistemi hastalıklarına karşı, menopoz ve regl dönemi ağrılarının giderilmesinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hormon dengesinin sağlanmasında, hassas ve kuru ciltlerin nemlendirilmesinde, aknelerin giderilmesinde, egzama ve mantar gibi cilt problemlerinin iyileştirilmesinde, yaraların çabuk iyileşmesinde, saç-kaş-kirpik bakımı, tırnakların güçlendirilmesi, cilt yaşlanmasını geciktirmesinde yardımcı olması amaçlanıyor."

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE ETKİLİ"

Bitkisel yağlar arasında ise çörek otu yağı, keten tohumu yağı, kabak çekirdeği yağı, kudret narı ekstraktlı zeytinyağı, kantaron yağı, zeytinyağı, tatlı badem yağı, susam yağı ve aspir yağı bulunduğu belirtildi. Doğal sirke çeşitleri arasında; üzüm sirkesi, alıç sirkesi, elma sirkesi, enginar sirkesi, sandaloz sakızlı kitreli elma sirkesi bulunduğu ve sirkelerin düzenli tüketimiyle metabolizmanın düzenli çalışması, kabızlık sorunlarının giderilmesi, kan şekerinin düzenlenmesi, tansiyonun dengelenmesi, vücudun toksin ve mikroplardan arındırılması, zayıflama ve yağ yakmada, vücuttaki kanın temizlenmesi, aşırı ishalin kesilmesi, vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olması amaçlandığı ifade edildi. Pekmez çeşitlerinden; keçiboynuzu özü ve karamürver ve karadut özü ile astım, nefes darlığı, öksürük ve balgam sorunları, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, enerji ve metabolizmanın düzenlenmesi gibi faydalarının olduğu belirtildi.

DOĞADAN GELEN TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİ

Ultra Natura Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, "Ülkemizde yetişen sağlığa faydalı, tıbbi bitkiler çoğu yabancı şirketler tarafından toplanmakta, işlenmekte ve dünya pazarında rayiç bedelinin üstünde satılmaktadır. Ultra Natura olarak ülkemizin zenginliklerini yine yerli tesislerimizde işliyor ve tüketicilerin hizmetine sunuyoruz. Profesyonellikle ürün standartlarımızı geliştirilerek pazardaki payımızı arttırmak çabasındayız. Türkiye, topraklarında çok sayıda endemik bitki yetişen bitki cenneti bir ülkedir. Bunu bütün dünyaya pazarlayabilecek altyapıya sahibiz. Şu an İstanbul ve Marmara bölgesinde 300 noktada ürünlerimiz satılmaktadır. Anadolu'nun diğer illerinden ve yurtdışından talepler alıyoruz. Bu talepler için üretim planlaması yapıyoruz. Tüm Türkiye'ye yaygınlaşmak ve Dünya pazarında da ürünlerimizi sergileyip satışa hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.


Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi
Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi
Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi
Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi
Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi

Düzce Üniversitesi, Türkiye, Pilot, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor         
10:55
Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,85'ten işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,85'ten işlem görüyor         
10:47
Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı         
10:18
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi         
10:03
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz         
09:32
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim         
08:20
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 11:13:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite-MÜSİAD iş birliğiyle doğal tedavi sunan ürünler geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei