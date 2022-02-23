Üniversite öğrencilerden köy okullarına gönül köprüsü - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerden köy okullarına gönül köprüsü

23.02.2022 14:42
Üniversite öğrencilerden köy okullarına gönül köprüsü

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencileri Konya ve Karapınar'daki 4 köy okulunu ziyaret ederek öğrencilerle spor malzemesi ve kitap yardımında bulunuldu.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencileri Konya ve Karapınar'daki 4 köy okulunu ziyaret ederek öğrencilerle spor malzemesi ve kitap yardımında bulunuldu.

Proje kapsamında öğrenciler Konya'nın Hızma Mahallesi ile Karapınar ilçesindeki ilköğretim öğrencilerine ulaştı.

Proje sorumlusu Burçin Kolaylı, "Bir Dilek Tut Gerçek Olsun projesi ile giderek hem oradaki öğrencilerle birlikte çeşitli sportif ve kültürel aktiviteler düzenlemekteyiz hem de malzemelerimizi teslim ettik. Öğrencilerimizin mutluluğuna şahit olduk. 2 tane köy okuluna spor malzemesi yardımı, 1 tane köy okuluna akıl zeka oyunları sınıfı ve 1 tane köy okuluna kitap yardımında bulunduk." dedi.

Projeye, Hacı Veli Ağa Vakfı Başkanı Ahmet Büyükbezirci de finansal destek verdi.

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Selçuk Üniversitesi, Karapınar, Kitap, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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