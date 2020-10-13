Üniversite öğrencilerden Müftü Erhun'a ziyaret - Son Dakika

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle üniversite öğrencileri Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'a ziyarette bulundu.

Bilecik merkez Şerifpaşa Camii Müezzin Kayyımı Muhammed Kaya ve üniversite öğrencileri Müftü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette üniversite öğrencileri, başta Müftü Ali Erhun olmak üzere tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. - BİLECİK