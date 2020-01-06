Üniversite öğrencileri 2020'nin ilk ziyaretini yaşlılar konukevine gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri 2020'nin ilk ziyaretini yaşlılar konukevine gerçekleştirdi - Son Dakika

Üniversite öğrencileri 2020'nin ilk ziyaretini yaşlılar konukevine gerçekleştirdi

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı 2. sınıf öğrencileri yeni yılın ilk ziyaretini Akçakoca Kızılay Yaşlılar Konukevi'ne gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencileri 2020'nin ilk ziyaretini yaşlılar konukevine gerçekleştirdi, System.String[]

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı 2. sınıf öğrencileri yeni yılın ilk ziyaretini Akçakoca Kızılay Yaşlılar Konukevi'ne gerçekleştirdi.


Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları-3 Dersi kapsamında düzenlenen sosyal sorumluluk etkinliğine; Yaşlı Bakımı Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Bayram, Öğretim Gör Dr. Yeliz Dinçer, Öğretim Gör. Dr. Esra Usta, Öğretim Gör Tuğçe Şık ve öğrenciler katıldı.


Yaşlılar ile öğrencilerin hoş zaman geçirerek paylaşımlarda bulunduğu etkinlikte, kurum yöneticileri ile gelecekte planlanabilecek çalışmalar ve etkinlikler konusunda fikir alışverişinde de bulunuldu. Öğrenciler ve öğretim elemanlar, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getiren Akçakoca Kızılay Yaşlılar Konukevi yetkililerine ve sakinlerine, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Program birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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