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Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı

17.07.2021 12:08
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı, System.String[]

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yer aldığı 'Anatolia Aero Design Takımı', 6 yılda aralarında 'Hydra' adını verdikleri elektrikli insansız hava aracının da bulunduğu 11 İHA'nın yanı sıra 3 dron tasarlayıp,...

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yer aldığı 'Anatolia Aero Design Takımı', 6 yılda aralarında 'Hydra' adını verdikleri elektrikli insansız hava aracının da bulunduğu 11 İHA'nın yanı sıra 3 dron tasarlayıp, katıldıkları yarışmalarda dereceler kazandı. ABD'de düzenlenen 'SAE Aero Design' 2016 ve 2017 yarışmalarında birincilik ve üçüncülük derecelerinin yanı sıra TEKNOFEST 2018'de birinci, 2020'de ikinci olan takım, yeni tasarladıkları 'sabit ile döner kanat' İHA'larla yeniden boy göstermek için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA ve dron tasarlayan üniversite öğrencileri, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde 'Anatolia Aero Design' adını verdikleri takım kurdu. Lisans öğrencilerinin yanı sıra lisansüstü öğrencilerin de yer aldığı takım 2015-2021 yıllarında 'Bumble Bee', 'Atlas', 120 gram ağırlığında 4 adet alüminyum yükü gövde içinde muhafaza ve bırakabilme yeteneği olan 'Tardis' ve 'Balerin', dikey kalkış ve iniş kabiliyetli 'Vtol', kanat altında 4 adet yük taşıma ve hedefe atma kabiliyetli 'Harpy', görüntü algılama, yer ile haberleşme, konum bilgisi iletme özelliğine sahip 'Orca', 'Foton' ve 'Hydra' isimli elektrikli İHA üretirken, 3 adet dron tasarımı gerçekleştirdi. Takım, ABD'de düzenlenen 'SAE Aero Design' 2016 ve 2017 yarışmalarında birincilik ve üçüncülük, TÜBİTAK UAV 2018 ve TÜBİTAK UAV 2019 yarışmalarında birincilik ve beşincilik derecelerinin ardından TEKNOFEST 2020 sürü İHA simülasyon yarışmasında ise ikincilik derecesi kazandı. 'Anatolia Aero Design Takımı' bu yıl ise TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek 'Savaşan İHA' yarışmasında 'Sabit Kanat' kategorisi ile festival kapsamında TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'na da 'Döner Kanat' kategorisinde yarışacak.

'DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ''Anatolia Aero Design Takımı'nın kaptanı olan, ESTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hüseyin Cahit Kebapçıoğlu, takımlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yer aldığını söyledi. Disiplinler arası çalışma yürüttüklerini belirten Kebapçıoğlu, "Takımımız Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç danışmanlığında kuruldu. Kurulduğumuzdan bugüne kadar Amerika'da, Türkiye'de ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derecelerimiz var. Bu yıl da TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışması sabit Kanat kategorisine katılım sağlayacağız. Ayrıca TÜBİTAK'ın düzenlediği Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasına da 'Döner Kanat' kategorisinde katılacağız. Ayrıca yarışmaların dışında projelerimiz de var. Binalardaki herhangi bir ısı kaçağının tespit edilebilmesi ve arama-kurtarma çalışmalarında kullanılabilmesi için tasarladığımız termal kameralı dron projemiz var. Takımımız yazılım, komposit, üretim, montaj, boya, medya ve elektronik bölümleri olmak üzere 6 alt birimden oluşuyor. Takımımızda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bulunuyor. Bütün mühendislik ve havacılık bölümlerinden öğrenciler takımda yer alıyor" dedi.'İHA SEKTÖRÜNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ'Düzenlenen yarışmalar sayesinde gençlerin kendilerini gösterebilme imkanı bulduklarını kaydeden takım kaptan yardımcısı ve komposit ekibinin lideri Mustafa Azer ise "Burada yarışmaların haricinde birçok projede yürütmekteyiz. Savaşan İHA yarışması bizim için ve ülkemiz için çok önemli bir yarışma. Çünkü görüntü işleme ile İHA'ların birbirini tespit edebilmesi üzerine kurulan bir yarışma. Bu şekilde ülkemizde gelişmekte olan İHA sektörüne katkıda bulunmayı biz de çok isteriz. TEKNOFEST yönetimine de teşekkür etmek istiyoruz. Bu düzenlenen yarışmalarla ülkemizdeki gençler kendilerini gösterebilme fırsatı buluyor ve ülkemizde gelişmekte olan İHA sektörüne de farkındalık yaratmış oluyorlar" diye konuştu.'BU YIL DA İDDİALIYIZ'Takımın kaptan yardımcısı ve ESTÜ Havacılık Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu Büşra Boğa da TEKNOFEST'te katılacakları yarışmalarda iddialı olduklarını söyledi. Bu nedenle çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Boğa, "Üniversitemiz bünyesinde bu çalışmaları yapmaktan gurur duyuyoruz. Çalışmalarımızı Sivil Havacılık Uygulama Merkezi'nde yürütüyoruz. Burada kendimizi gösterebildiğimiz için mezun olduktan sonra birçok alanda iş imkanları karşımıza çıkıyor. Şu an TEKNOFEST'e hazırlanıyoruz. Bu yıl da iddialıyız. Çalışmalarımızı ona göre yürütüyoruz" dedi.

ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi ve 'Anatolia Aero Design Takımı' İHA pilotu İbrahim Yavuz Dal ise yarışma misyonuna uygun gerekli düzeltmelerin en önemli görevleri olduğunu belirterek, "Üniversitemizin insansız hava araçları araştırma, geliştirme ve uygulama merkezinde yaklaşık 10 yıldır İHA pilotu olarak görev yapıyorum. Masa üzerinde ve bilgisayar ortamında yapılan, planlanan uçuş hava araçlarının gerçek uygulama aşamasına geldiğinde biz proje ekibimize destek vermeye çalışıyoruz. Amacımız teknik olarak hazır olan uçağımızın uçuş testlerinin yapılması varsa eksikliklerinin tamamlanması, yarışma misyonuna uygun gerekli düzeltmelerin yapılması en önemli görevimiz" diye konuştu.


Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı
Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı

İhlas Haber Ajansı, Üniversite, Havacılık, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri, 6 yılda 11 İHA ve 3 dron tasarladı - Son Dakika


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