Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri 63 Sosyal Duyarlılık Projesi Gerçekleştirdi

Üniversite Öğrencileri 63 Sosyal Duyarlılık Projesi Gerçekleştirdi

1 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri tarafından 698 öğrenci ile toplamda 63 sosyal duyarlılık projeleri gerçekleştirildi.

Üniversite Öğrencileri 63 Sosyal Duyarlılık Projesi Gerçekleştirdi, System.String[]
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri tarafından 698 öğrenci ile toplamda 63 sosyal duyarlılık projeleri gerçekleştirildi.

2018-2019 eğitim öğretim Güz Döneminde Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen Sosyal Duyarlılık ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 698 öğrenci ile toplamda 63 sosyal duyarlılık projeleri gerçekleştirildi.

Projeler, farkındalık, Sağlık, Eğitim, Sosyal Hizmet, Mülteciler, Kültür-Sanat, Çevre, Geri Dönüşüm ve Engelliler ve Hayvanları Koruma konularına yönelik olarak uygulandı. Farkındalık kapsamında genellikle tüketici hakları, iyilik yapma, sorumluluk kazanma konularına dikkat çekmek amaçlı yapılan çalışmaların yanında, sağlık kapsamında okullarda ve hastanelerde hem bilgilendirme çalışmaları hem de hastalara yol gösterme, onları motive etme etkinlikleri de yer aldı. Eğitim alanında ilkokul-ortaokul ve liselerde okul boyama, kırtasiye yardımı, oyuncak yardımı, hijyen, sağlık eğitimleri, uçurtma şenlikleri gibi etkinlikler de yapıldı.

Sosyal hizmet kapsamında yetimler, gazi ve şehitler, yaşlılar ve kadınlar ile ilgili sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenlenirken, kültür sanat alanında ise okullarda kütüphane oluşturma ve kitap okumaya teşvik etme çalışmaları yapıldı. Çevre konusunda ise çeşitli okullarda, şehir merkezinde ve kampüs alanında ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Geri dönüşüm konusunda atık pil, yağ, plastik ve cam toplayıp bu konularda halka yönelik farkındalık çalışmaları yapılırken, engelliler ile ilgili çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi ile ilgili etkinlikler de yapıldı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

Dönüşüm, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yaşam
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