Üniversite öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nı ödüle layık gördü - Son Dakika
Son Dakika Spor Üniversite öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nı ödüle layık gördü - Son Dakika Spor

Üniversite öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nı ödüle layık gördü

6 saat önce

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Bağcılar Belediyesinin iş birliği ile üniversite öğrencileri arasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yılın enleri" anketinde, A Milli Futbol Takımı ödüle layık görüldü.

Üniversite öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nı ödüle layık gördü, System.String[]

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Bağcılar Belediyesinin iş birliği ile üniversite öğrencileri arasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yılın enleri" anketinde, A Milli Futbol Takımı ödüle layık görüldü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 bine yakın öğrencinin katıldığı ankette, 29 kategoride 2019'a damga vuran kurum ve kişiler belirlenirken, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanması "Yılın En Etkileyici Olayı" seçildi.

Ödüller, Wyndham Grand Istanbul Europe Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ay-yıldızlı ekip adına ödülü A Milli Takım Protokol Müdürü Mehmet Kulaksızoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın elinden aldı.

A Milli Futbol Takımı, Bağcılar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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