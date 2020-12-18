Üniversite öğrencileri "AFAD gönüllüsü" sayısını artırmak için proje başlattı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri "AFAD gönüllüsü" sayısını artırmak için proje başlattı

18.12.2020 12:33
Üniversite öğrencileri

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencilerinin, İzmir depreminden sonra AFAD gönüllülerinin sayısını artırmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak için proje başlattığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencilerinin, İzmir depreminden sonra AFAD gönüllülerinin sayısını artırmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak için proje başlattığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü öğrencilerinin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kalite Faaliyet Planı kapsamında "AFAD Gönüllüsü +1" sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiği belirtildi.

İzmir depreminden sonra AFAD'ın öneminin bir kez daha öne çıktığı ifade edilen açıklamada, proje ile yaşanacak bir afet durumuna karşı hazır duruma gelme ve farkındalık oluşturmanın hedeflendiği aktarıldı.

Her bir öğrencinin bir kişiyi daha gönüllük sistemine dahil etmesi ile projenin etki alanının arttırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmanın ilk aşamasında öğrenciler temel AFAD gönüllüsü olmak üzere sertifikalı online eğitimlere başladı. Eğitimler kapsamında Kırşehir AFAD İl Gönüllü Koordinatörü Ekrem Canbolat tarafından öğrencilerimize online platformda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda AFAD'ın Gönüllük Projesi'nin kapsamı ve önemi üzerinde durularak süreç planlaması yapıldı."

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri 'AFAD gönüllüsü' sayısını artırmak için proje başlattı - Son Dakika


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