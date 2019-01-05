Üniversite Öğrencileri Arkadaşlarını Unutmadı

Ölen 2 üniversite öğrencisi için kaza yerinde toplanan arkadaşları taleplerini dile getirdi.

Ölen 2 üniversite öğrencisi için kaza yerinde toplanan arkadaşları taleplerini dile getirdi.



Adıyaman'da önceki gün 2 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği yaya geçidine kırmızı karanfil bırakan kızgın ve üzgün üniversite öğrencileri arkadaşlarının ruhu için Fatiha okudu. Adıyaman Üniversitesi yakını Atatürk Bulvarı üzerinde bir otomobilin çarptığı kazada Elif Dağdelen ve Emine Şevval Aytemir hayatını kaybetti. Yaşanan bu elim kazanın ardından sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın meydana geldiği yaya geçidinde Dağdelen ve Emine Şevval Aytemir'in arkadaşları basın açıklaması yaparak, karanfil bıraktı. Polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Bük tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bu gün canımız yanıyor. Bugün üzgünüz. Bu acımızın asıl sebebi unutkanlığımız, ihmalkarlığımız. Burada daha öncede kazalar yaşandı. Daha öncede canlar verdik. O gün bize 'bir daha böyle bir şey yaşanmayacak' denildi. Ama bu gün bakıyoruz ki yine acılar yaşıyoruz. Öncelikle iyi bir üst geçit istiyoruz. Refüj ve kavşakların sanayiye kadar yayaya kapatılmasını ve yaya geçitlerinin aydınlatılmasını ve trafik kurallarının arttırılmasını istiyoruz" dedi.



Elif Dağdelen'in en yakın arkadaşlarından birisi olan Halime Sulu ise Elif Dağdelen'in en büyük hayalinin okulunu bitirip annesini bir ev almak olduğunu kaydetti.



Halime Sulu, "Elif gidince annesinin kolu kanadı kırıldı. Buraya annesine bir ev alabilmek amacıyla geldi. Bu amaç uğruna onu burada kaybettik. Bize 'bir tek annem var' derdi. Bir tek annesini anlatırdı sürekli. İçimizde büyük bir yara açtı, annesini evlatsız bıraktı. Annesinin evi yoktu. Kirada oturuyorlardı. Kendi biriktirdiği paralarla ev almak istiyordu ama bu nasip olmadı" ifadelerini kullandı.



Öğrenci gurubu basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - ADIYAMAN

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