Üniversite öğrencileri atık malzemeleri teknolojiyle buluşturdu - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri atık malzemeleri teknolojiyle buluşturdu

21.06.2022 12:57
Üniversite öğrencileri atık malzemeleri teknolojiyle buluşturdu

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencileri, atık malzemelerden faydalanarak birçok ürün geliştirdi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencileri, atık malzemelerden faydalanarak birçok ürün geliştirdi.

Öğrenciler, bitirme projeleri kapsamında, atık malzemeleri de kullanarak kabinli go-kart, üç tekerlekli drift aracı, robot kol mekanik sistemi, elektrikli deniz botu, mekanik testere, mekanik asansör sistemi ve açı ayarlı metal kesme makinesi tasarladı.

KKÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bozdemir, AA muhabirine, öğrencilerini çok yönlü yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerden mezun olmadan önce öğrendiklerini, arzu ettikleri ve tasarladıkları ürün üzerinde göstermelerini istediklerini aktaran Bozdemir, "Önce projeleriyle ilgili dosyalarını hazırladılar, daha sonra atölye ortamında çevrelerinde buldukları atık malzemeleri ya da materyalleri kullanarak makine bölümünün çalışmalarını da anlatacak güzel projelere çevirdiler." dedi.

Öğrencilerin çok yoğun emeklerinin ve bilgi birikimlerinin olduğunu çalışmalarda gördüklerini dile getiren Bozdemir, "Öğrencilerimiz çok değişik konulardan orijinal çalışmalar çıkardı. Araç ve mekanik sistem tasarımlarımız var. Bizim bazı temel derslerde öğrettiğimiz bilgilerin hepsini makineleri tasarlamak ve imal etmekte kullandılar." diye konuştu.

Bozdemir, çevrenin korunması anlamında öğrencilerinin çok duyarlı olduğunu ve atık malzemeleri teknolojik ürünlere dönüştürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Atık materyaller öğrencilerimize projeleri yaparken katkı sağlıyor. Yaptıkları çalışmalar öğrencilerimize kariyer planlaması anlamında da katkı sağlayacak. İş görüşmelerine gittiklerinde kariyer uzmanları genelde bitirme projelerinde neler yaptıklarıyla ilgili bilgi almak ister. Böyle bir çalışması olmayan öğrenciler genelde ne söyleyeceklerini bilemezler. Öğrencilerimiz bu konuda çok iyiler."

Atık malzemeden go-kart tasarladılar

Makine bölümü 2. sınıf öğrencisi Alperen Özdemir de projelerinde atık malzemeleri kullandıklarını belirterek, "Mesela go-kart aracı projesinde kullandığımız profil malzemelerin hepsi atık. İmkanlarımız el verirse aracımızı elektrikli geliştirmeyi düşünüyorum. Şu anda benzin motoruyla manuel olarak çalıştırıyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı bölümden 2. sınıf öğrencisi Onur Yoldaş da atık malzemeleri kullanarak maliyeti düşürmeye çalıştıklarını söyledi.

Matkapla çalışan deniz botu geliştirdiğini dile getiren Yoldaş, "Pervanesi ve bütün mekanik kısımları kendim tasarladım. Üzerinde elektrikli matkap bulunuyor. Matkabın dönme gücünü kullanarak dişli sistem yardımıyla çalıştırdım. Matkap bir dönerken pervane kısmı iki dönüyor. Bu sayede hız kazanıyor. Yedek bataryalar sayesinde de uzun menzil seyahat edebiliyoruz." bilgisini verdi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale Üniversitesi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Üniversite öğrencileri atık malzemeleri teknolojiyle buluşturdu - Son Dakika

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