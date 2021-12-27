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Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü - Son Dakika

Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü

27.12.2021 10:32
Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü

Van'da üniversite öğrencileri, havaların soğumasıyla barınma sıkıntısı çeken köpekler için atık malzemelerden kulübe yaptı.

Van'da üniversite öğrencileri, havaların soğumasıyla barınma sıkıntısı çeken köpekler için atık malzemelerden kulübe yaptı.

Hayvansever bir grup öğrencinin topladıkları strafor, pet şişe, naylon ve halı parçalarıyla yaptıkları kulübeler, sokakta yaşayan köpekler için soğuk kış günlerinde sıcak bir yuva oldu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Şara Akıncı, AA muhabirine, hayvanların özellikle soğuk mevsimlerde sıcak bir yuva ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Bu dönemlerde birçok hayvanın soğuktan donduğunu belirten Akıncı, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla atık malzemelerle kulübe yaptıklarını aktardı.

Yaptıkları kulübeyi sosyal medyadan paylaşarak destek talebinde bulunduklarını anlatan Akıncı, şöyle konuştu:

"Sadece pet şişeleri kullanarak soğuk hava geçirmeyecek şekilde kulübe yaptık. Gevaş ilçesinde bir yardımsever bize ulaşarak strafor desteği verdi. Onu da kulübeye yerleştirerek daha sıcak olmasını sağladık. Hayvanlara sahip çıkmak tüm insanlığın görevi. Bu canlıları soğuğa terk etmemek istedik. Bu kulübelerin devamı gelecek, birçok arkadaşımız yenilerini yapmaya başladı. Hayvanlar bizler gibi isteklerini dile getiremiyor. Bizlerin bunu hissedip yardımda bulunması gerekiyor. Üniversite öğrencileriyiz, elimizdeki kıt imkanlarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerden de bu konuda destek istiyoruz."

Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü
Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü
Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü
Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü

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Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üniversite, Şara, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü - Son Dakika
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