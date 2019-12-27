Üniversite öğrencileri "Avaz Memleket Türküleri" ile coştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri 'Avaz Memleket Türküleri' ile coştu - Son Dakika

Üniversite öğrencileri "Avaz Memleket Türküleri" ile coştu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Avaz Memleket Türküleri" üniversite öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Üniversite öğrencileri

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Avaz Memleket Türküleri" üniversite öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşattı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Avaz Memleket Türküleri" programında Türk Halk Müziği'nin genç sanatçılarından Turgay Coşkun, KYK Yurtlarında kalan ve üniversite eğitimi gören öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu yaptığı açılış konuşmasında gecenin iyi geçmesi temennisinde bulundu.


Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Coşkun, yurdun dört bir yöresine ait türküleri seslendirdi. Birbirinden anlamlı ve güzel türküleri seslendiren Coşkun'a salonu dolduran davetliler ve öğrenciler eşlik etti. Coşkun'un, tamam mı devam mı sözlerine üniversiteli gençler devam dedi. Bunun üzerine genç sanatçı alkışlar arasında türkü söylemeye devam etti.


Turgay Coşkun ile Avaz Memleket Türküleri programında salonu dolduran KYK öğrencileri, ellerindeki Türk Bayrakları ile türkülere eşlik ederken Türk Bayrakları ile salonun adeta kırmızı-beyaza bürüdü. Programın sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Coşkun ile müzisyenleri tebrik etti. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent Coşkun'a hediye takdim etti. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evlilik vaadiyle kandırıp gazinolarda zorla çalıştırdılar! Hayatını kaybeden engelli kızın ailesi adalet istiyor
Zorunlu deprem sigortası prim tutarları arttı Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
17:30 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı - Son Dakika
17:30 Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika
17:29 Örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
17:28 DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
17:25 Araban MYO'da 4. çiftçi eğitimi semineri - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:32:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencileri "Avaz Memleket Türküleri" ile coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]