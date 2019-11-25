Üniversite öğrencileri belediye ekipleriyle ev temizledi

Daha öncede kentteki bazı mesire alanlarında temizlik işleri ekipleriyle çevre temizliği yapan üniversite öğrencileri, projenin süreceğini bildirdi.

Sarayaltı ve Elmalıdere mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi iki ailenin evine giden öğrenciler, temizlik personeli ile çalışmaya katıldı.

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