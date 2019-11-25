Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri belediye ekipleriyle ev temizledi
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri belediye ekipleriyle ev temizledi - Son Dakika

Üniversite öğrencileri belediye ekipleriyle ev temizledi

6 saat önce

Uşak Üniversitesi öğrencileri Uşak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleriyle ihtiyaç sahibi 2 ailenin evinde temizlik yaptı.

Üniversite öğrencileri belediye ekipleriyle ev temizledi, System.String[]

Uşak Üniversitesi öğrencileri Uşak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleriyle ihtiyaç sahibi 2 ailenin evinde temizlik yaptı.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizlenmesine yönelik yürüttüğü projeye Uşak Üniversitesi öğrencileri destek verdi.

Sarayaltı ve Elmalıdere mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi iki ailenin evine giden öğrenciler, temizlik personeli ile çalışmaya katıldı.

Daha öncede kentteki bazı mesire alanlarında temizlik işleri ekipleriyle çevre temizliği yapan üniversite öğrencileri, projenin süreceğini bildirdi.

Uşak Üniversitesi, Uşak Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
Güleda cinayetine bir tepki de AK Partili kadınlardan: Sesimizi sen de duy Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri belediye ekipleriyle ev temizledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]