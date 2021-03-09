Üniversite öğrencileri bilgisayara metinle verilen komutla tekstil desenleri üreten yazılım geliştirdi - Son Dakika

Üniversite öğrencileri bilgisayara metinle verilen komutla tekstil desenleri üreten yazılım geliştirdi

09.03.2021 12:51

Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) iki öğrenci, tekstil sektöründeki tasarımcıların işlerini kolaylaştırmak amacıyla renk, şekil, ebat gibi istenen özelliklerin yazılı komutlarla bilgisayara yüklenmesi sonucu özgün desenler ortaya çıkaran sistem geliştirdi.

Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) iki öğrenci, tekstil sektöründeki tasarımcıların işlerini kolaylaştırmak amacıyla renk, şekil, ebat gibi istenen özelliklerin yazılı komutlarla bilgisayara yüklenmesi sonucu özgün desenler ortaya çıkaran sistem geliştirdi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Portakal ve 1. sınıfta okuyan Mert Bozkır, "Doğal Dil İşleme ve Derin Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Metinden Kumaş Deseni Üretilmesi" başlıklı projelerini Bursalı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının desteğiyle hayata geçirdi.

İki arkadaşın, üniversitenin yüksek hesaplama yapabilen bilgisayarlarında geliştirdiği yazılım, giysiden perdeye, masa örtüsünden aksesuara kadar tekstil alanında faaliyet gösteren üreticilere yönelik tasarlandı.

Doğal dil işleme ve derin öğrenme yöntemleri kullanılan sistemde, desenin ebadı, hangi şekillerin ve renklerin olacağı, bunların yerleri gibi özellikler metin olarak komutlandırılıyor. Bu sayede bilgisayar aracılığıyla tasarımcıya özgün desenler üretiliyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek alan proje için patent başvurusu da yapıldı.

"Bir tekstil ürününü satan en önemli ögelerden biri desen"

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, AA muhabirine, öğrencilere ilk seneden itibaren üniversite-sanayi iş birliği konusunda güncel programlama dillerini kullanarak neler yapabileceklerine dair eğitimler verdiklerini söyledi.

Öğrencileri Bursa'nın gelişmiş sanayi imkanlarına yönelik geliştirilen projelere kattıklarını belirten Bilgin, desenle ilgili çalışmaya destekte bulunan firmanın Ar-Ge yöneticisinin BTÜ'de yüksek lisansına devam ettiğini aktardı.

Bursa'nın tekstilde önde gelen illerden olduğunu dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Bir tekstil ürününü satan en önemli öğelerden biri desendir. Desen alanında firmaların, 'Sadece benim firmamda, sadece benim ürünümde bulunsun bu desen ve yenilikçi bir desen olsun, insanların da sevebileceği bir desen olsun.' diye bir beklentileri söz konusu. Bu projeyle, o firmanın tarzını yansıtan yeni desenler sentezlenebilecek ve böylece firmada desenin tasarlanacağı süre çok daha kısalmış olacak. Günümüz yapay zeka devri, bu yapay zeka algoritmalarıyla birçok şey insandan daha kısa sürede tasarlanabiliyor."

"Yüksek kalitede ve gerçekçi kumaş desenleri üretebiliyoruz"

Projenin yürütücüsü Furkan Portakal da projeyle doğal dil işleme ve derin öğrenme yöntemleriyle yazılı metinden kumaş deseni üretmeyi sağladıklarını belirtti.

Üniversitenin kendilerine sağladığı imkanlarla çok düşük ücretlerle çok iyi kumaş desenleri üretebildiklerini aktaran Portakal, "Yüksek kalitede ve gerçekçi kumaş desenleri üretebiliyoruz. Örneğin kırmızı ve kareli bir kumaş deseni üretmek istersek yazılı bir metin olarak yazılıma sunuyoruz ve daha önceden üretilmemiş bir kumaş deseni alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin danışmanı BTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Gizem Ortaç ise üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ziyaret ettikleri firmaların yöneticilerinin bazı isteklerinin olduğunu anlattı.

Yeni kumaş desenlerinin üretimi konusunda ucu açık sorunlar yaşandığını gördüklerine dikkati çeken Ortaç, şu bilgileri paylaştı:

"Firmalardaki tasarımcılar kumaş desenlerini tasarlıyorlar, daha sonra insan gözüyle bunların değerlendirmesi yapılıyor fakat firmalar bunu otomatikleştirmek istiyordu. Biz de yapay sinir ağları kullanarak yeni ve özgün kumaş desenlerinin üretilebileceğini düşündük. Lisans öğrencilerimizle bir TÜBİTAK projesi yazdık. Projenin en önemli noktası lisans öğrencilerinin yürütücü olması. TÜBİTAK'tan da kabul aldık ve çalışmalarımıza başladık. Bu proje yüksek hesaplamalar gerektirdiği için üniversitemizde kurulan yüksek hesaplı laboratuvarı kullandık. Bu proje sayesinde zamandan tasarruf olacak, oldukça büyük miktarda bütçe tasarrufu olacak. Projemiz aynı zamanda bir patent örneği, bunun bir benzeri yok literatürde."

Üniversite öğrencileri bilgisayara metinle verilen komutla tekstil desenleri üreten yazılım geliştirdi
Üniversite öğrencileri bilgisayara metinle verilen komutla tekstil desenleri üreten yazılım geliştirdi
Üniversite öğrencileri bilgisayara metinle verilen komutla tekstil desenleri üreten yazılım geliştirdi
Üniversite öğrencileri bilgisayara metinle verilen komutla tekstil desenleri üreten yazılım geliştirdi

Üniversite, Portakal, Patent, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri bilgisayara metinle verilen komutla tekstil desenleri üreten yazılım geliştirdi - Son Dakika


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