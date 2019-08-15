Üniversite öğrencileri bitkilerle konuşabilen uygulama geliştirdi

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan yüksek teknoloji odaklı inovasyon laboratuvarı alt_lab, ilk meyvesini verdi. Artırılmış gerçeklik ile geliştirilen alt_plant uygulaması sayesinde bitkilerin ışık ve su ihtiyaçlarından toprak değişimine kadar her ihtiyacı kolayca tespit edilebiliyor.

BİLGİ İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan inovasyon laboratuvarı alt_lab'de hayata geçirilen alt_plant uygulaması, bitkilerin özelliklerine ve bakımlarına dair bilgileri, artırılmış gerçeklik (AR) aracılığıyla kullanıcıya sunuyor. Objeler veya görsellerin üzerine etkileşimli dijital katmanlar ekleyerek kullanıcılara ekstra bilgi sağlamak için kullanılan AR teknolojisi, önce tablet ve telefonların kameralarına bağlanıyor. Bu sayede bitkilerin üzerinde ya da yanında bulunan etiketler okunuyor. Açılan menü aracılığıyla bitkilerin ışık ve su ihtiyaçlarından toprak değişim zamanlarına kadar birçok bilgiye erişilebiliyor.

Kullanıcı deneyimini (UX) üst düzeye çekmek için bitkiye özel animasyonla açılan menü aracılığıyla bitkiler, olması gereken en iyi koşullarda yaşama imkanı yakalıyor. Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Fulya Pekserbes ve Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi Sezer Türkeli başta olmak üzere tüm alt_lab stajyerlerinin desteğiyle hayata geçen proje, alt_lab'in ilk projesi olarak ön plana çıktı.

YENİ PROJELER YOLDA

alt_plant'in, alt_lab'den çıkan ilk ürün olduğuna dikkat çeken İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, "alt_plant sadece bir başlangıçtı. alt_lab fikir, proje, ürün dizgesine göre çalışan, kullanıcılarına fiziki mekan ve teknolojik altyapının yanı sıra karşılaşma imkanı, network ve görünürlük sağlayan bir oluşum. Bunun yanı sıra atölyeler, konferanslar, iş toplantıları, beyin fırtınaları, sosyal buluşmalar ve etkinliklere açık bir kamusal alan. AR tabanlı mini bir sergi uygulaması ve 'Social Wall' isimli çalışmalar yolda. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde birçok heyecan verici projeye şahit olacağız" dedi.