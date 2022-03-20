Üniversite öğrencileri Bölgesel Topluluk Merkezi İstasyon Kırklareli'de buluştu - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri Bölgesel Topluluk Merkezi İstasyon Kırklareli'de buluştu

20.03.2022 10:59
Üniversite öğrencileri Bölgesel Topluluk Merkezi İstasyon Kırklareli'de buluştu

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından kurulan "Bölgesel Topluluk Merkezi İstasyon Kırklareli" üniversite öğrencileri ile tanışma etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından kurulan "Bölgesel Topluluk Merkezi İstasyon Kırklareli" üniversite öğrencileri ile tanışma etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, merkezi ziyaret ederek dijital ve teknolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KTSO Başkanı Soner Ilık, etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimcilik ruhunu yansıtmak ve yaşatmak için öğrencilerden gelecek yeni fikirlere açık olduklarını belirtti.

Girişimciliğin dünyanın ve Türkiye'nin yeni trendlerinden birisi olduğunu ifade eden Ilık, 21. yüzyıl yetkinlerine sahip, gönüllülük bilinci ve toplumsal özverisi yüksek bir gençliğin, gelecek için çok önemli olduğunu belirtti.

Dijitalleşme ve teknolojik konuların üzerine düşmekten, girişimcileri, gençleri ve yeni fikirleri desteklemekten hiçbir zaman geri durmadıklarını dile getiren Ilık, konuşmasına şöyle devam etti:

" Facebook, Habitat iş birliği ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun desteğiyle hayata geçen Bölgesel Topluluk Merkezleri'nden bir tanesini ciddi bir çalışma dönemi ve lobi çalışmasından sonra şehrimize kazandırdık. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan bu merkezi, 2020 mart ayında düzenlenen bir etkinlik ile kapılarını şehrimize ve Kırklareli Üniversite'ne açtık. Burada, finansal ve teknolojik okuryazarlık gibi daha birçok konuda ücretsiz eğitimler sağlamakla birlikte, çeşitli hackhatonlar, girişimcilik sohbetleri ve çok daha fazla etkinlik konusunda yardımcı olacağız. Sadece bizim ürettiğimiz programlar ve eğitimlerle de kısıtlı kalmak zorunda değiliz. Topluluk merkezimiz, serbest fikir ortamını sağlamak amacıyla çok amaçlı olarak tasarlandı. Girişimcilik ruhunu yansıtmak ve yaşatmak için, sizlerden gelecek yeni fikirlere açığız ve heyecanla bekliyoruz."

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Bozkanat Cergibozan, üniversite olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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Girişimcilik, Kırklareli, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri Bölgesel Topluluk Merkezi İstasyon Kırklareli'de buluştu - Son Dakika


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