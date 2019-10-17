Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri Bozüyük'ü ziyaret etti
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri Bozüyük'ü ziyaret etti

Üniversite öğrencileri Bozüyük'ü ziyaret etti

39 dakika önce

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Bilecik'in Bozüyük ilçesinin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile görüştü.

Üniversite öğrencileri Bozüyük'ü ziyaret etti, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Bilecik'in Bozüyük ilçesinin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile görüştü.


Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Meryem Yükler, Muhammed Erdi Kaya ve Enes Ural öğretmenleri Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'ın verdiği proje ödevi kapsamında Bozüyük tarihi, kültürel mirası ve turizmi konulu çalışmaları nedeni ile ilçeye gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundular. Bozüyük'te ilk olarak Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile görüşen ve bir süre sohbet eden öğrenciler Başkan Yardımcısı Şahinoğlu'ndan ilçe hakkında bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada Bozüyük'ün tarihi hakkında pek çok bilgi edinen öğrenciler Türk'ün maküs talihinin yenildiği yer olan Metristepe'yi de ziyaret etti. Daha sonra çeşitli işletme ve kurum ziyaretlerinde de bulunan öğrenciler daha sonra ilçeden ayrıldılar. - BİLECİK

Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çakır: Kırılma 7.2 büyüklüğündeki bir depremi tetikeyebilir Son Dakika: Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 17:49:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri Bozüyük'ü ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]