Üniversite öğrencileri Burdur'dan Konya'ya teknik gezi düzenledi - Son Dakika

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri Çumra ve Karapınar'a teknik gezi düzenledi.

Burdur Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu "Tarih Bilim ve Ekonomi topluluğu "tarafından düzenlenen gezide 43 öğrenci ve 3 öğretim görevlisi alanlarındaki bir çok yeri görme imkanı buldu.

Anadolu'nun ilk yerleşim yeri olan Çatalhüyük'ü gezen öğrenciler, Anadolu'nun güneyinde yoğunlaşmış Erken Neolitik Çağ höyüklerini en ünlüsü olan Çatalhöyük'te, inceleme yapıp bilgi aldı.

Daha sonra Karapınar'a gelen öğrenciler, erozyon sahası, İnoba Obruğu ile Meke Gölü ve Acıgöl'ü gezdi.

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Necati Şimşekli, öğrencilere erozyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Burdur Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Uğur Tozkoparan, Karapınar'ın açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek teknik gezinin son derece faydalı geçtiğini belirtti.