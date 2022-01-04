Üye Girişi
Üniversite öğrencileri Burdur'dan Konya'ya teknik gezi düzenledi - Son Dakika

Üniversite öğrencileri Burdur'dan Konya'ya teknik gezi düzenledi

04.01.2022 13:51
Üniversite öğrencileri Burdur'dan Konya'ya teknik gezi düzenledi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri Çumra ve Karapınar'a teknik gezi düzenledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri Çumra ve Karapınar'a teknik gezi düzenledi.

Burdur Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu "Tarih Bilim ve Ekonomi topluluğu "tarafından düzenlenen gezide 43 öğrenci ve 3 öğretim görevlisi alanlarındaki bir çok yeri görme imkanı buldu.

Anadolu'nun ilk yerleşim yeri olan Çatalhüyük'ü gezen öğrenciler, Anadolu'nun güneyinde yoğunlaşmış Erken Neolitik Çağ höyüklerini en ünlüsü olan Çatalhöyük'te, inceleme yapıp bilgi aldı.

Daha sonra Karapınar'a gelen öğrenciler, erozyon sahası, İnoba Obruğu ile Meke Gölü ve Acıgöl'ü gezdi.

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Necati Şimşekli, öğrencilere erozyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Burdur Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Uğur Tozkoparan, Karapınar'ın açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek teknik gezinin son derece faydalı geçtiğini belirtti.

YORUMLAR
500

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İsmail Akın, Yeşilova, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri Burdur'dan Konya'ya teknik gezi düzenledi - Son Dakika


ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen genç, 3 dolar için hayatını kaybetti! O anlar kamerada ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen genç, 3 dolar için hayatını kaybetti! O anlar kamerada         
13:58
Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi         
13:52
Elektrik telleriyle çevrili kovanları parçalayan ayının yaptığı şaşkınlık yarattı! Cereyana kapılmamak için toprağı kazmış Elektrik telleriyle çevrili kovanları parçalayan ayının yaptığı şaşkınlık yarattı! Cereyana kapılmamak için toprağı kazmış         
13:44
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap         
11:24
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43

Son Dakika Haberleri
13:58 ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen genç, 3 dolar için hayatını kaybetti! O anlar kamerada
13:52 Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi
13:51 Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor
13:17 Sahaya çıkacak futbolcu kalmadı! Beşiktaş'a korona bombası düştü
13:16 Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler
13:06 2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu!
13:02 Sevilen çiftten kötü haber! Koronavirüs Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in de kapısını çaldı
12:57 Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım
12:51 Bakan Dönmez açıkladı: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık
12:39 TÜİK açıkladı! Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 14:02:19. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri Burdur'dan Konya'ya teknik gezi düzenledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement