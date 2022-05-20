Üniversite öğrencileri, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı

20.05.2022 09:33

Üniversite öğrencileri, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı Üniversite öğrencileri, 'Çevreni temiz tut ve ormanları koru' topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı.

Üniversite öğrencileri, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı

ARDAHAN - Üniversite öğrencileri, 'Çevreni temiz tut ve ormanları koru' topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı.

Ardahan'da Çamlıçatak ormanlık alanı, üniversiteliler tarafından temizlendi. 'Çevreni temiz tut ve ormanları koru' topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında temizlik yapan öğrenciler, doğanın korunması için dikkat çekti.

Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik "Çevreni temiz tut ve ormanları koru'" adı altında gerçekleştirildi. Elektrik Programı Öğretim Görevlisi Uğur Sarıkaya, Öğrencilerle birlikte kampüs alanı ve çamlıçatak ormanlarında çevre temizliği yaparak toplumun bu konuya dikkatini çekmek istediklerini söyledi.

Dönem sonuna kadar öğrencilerle birlikte yine çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturarak toplumun önemli konularına dikkat çekmeye devam edeceklerini söyleyen Sarıkaya, "Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir gelecek bırakma çabası, dersimizin bir konusu. Sürdürülebilirlik bilincinin edinilmesi, topluma ve doğaya büyük katkı sağlar" dedi.

Ormanı'nda çöp toplama etkinliğine Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli lider ve gönüllü gençler de katıldı.

Üniversite öğrencileri, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı
Üniversite öğrencileri, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı
Üniversite öğrencileri, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı
Üniversite öğrencileri, Çamlıçatak Ormanı'nda temizlik yaptı

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Kaynak: İHA

Üniversite, Ardahan, Güncel, Son Dakika

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