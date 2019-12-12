Üniversite öğrencileri "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nu izlediler - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nu izlediler

6 saat önce

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle üniversite öğrencileri, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nu filmini izledi.

Üniversite öğrencileri

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle üniversite öğrencileri, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nu filmini izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan 700 üniversite öğrencisi, bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonunda, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmini izlemek için bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, spor kariyerine 47 dünya rekoru, 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Naim Süleymanoğlu'nun hayatını, gençlerin örnek almasını istediklerini söyledi.

Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarının yaşadıklarını dünyaya anlatmak için sporu bir araç olarak kullandığına işaret eden Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"Gençlerimizin de Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın yaşadıkları zulmü bilmesini istedik. Bugünlere kolay gelinmedi. Naim Süleymanoğlu'nun bitmişliğin içinden nasıl bir şampiyon olduğunu göstermek istedik. Gençlerimiz kendileri adına değil de yaşadıkları toprak ve millet adına mücadeleye etmeyi de öğrensin istedik. Çünkü, Naim Süleymanoğlu, milletine yapılan zulmü tüm dünyaya duyurmak adına hasta olmasına hatta 'doktorların kesinlikle antrenman yapamaz' dediği zamanda azimle çalışarak dünya rekorları kırdı. Soydaşlarının sesini dünyaya duyurdu."

Naim Süleymanoğlu, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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