Üniversite öğrencileri çocuklar için hastane duvarlarına çizgi film karakteri çizdi

Niğde'de gönüllü üniversite öğrencileri, Çiftlik Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde çocukların daha sıcak bir ortamda tedavi görmesi için koridorlara çizgi film karakterlerini resmetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlik merkezi gönüllüleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri, Çiftlik Devlet Hastanesi koridorlarına çocukların sevdiği çeşitli çizgi filim karakterlerini çizdi.

Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden gönüllüler, onlara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini boyadı.

Çocuklara okumanın ve sporun önemini anlatan gönüllüler, gelecekte topluma nasıl faydalı bireyler olabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, özellikle köy okullarının ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Gençlik Merkezi gönüllü üniversite öğrencilerinin büyük fedakarlıkla öğrencilerin yardımına koştuğunu aktaran Ötgünlü, "Onların heyecanı, çabası da bizlere güç veriyor. Bizler de onlara gereken tüm desteği veriyoruz. Çiftlik Devlet Hastanesinde Çocuk Polikliniğinde çizgi film karakterlerinin çizimini yaptık. Orada tedavi gören yavrularımızın kendilerini sevimli, sıcak bir ortamda hissetmelerini arzuladık. Bu etkinlikte görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman insanların gönlüne dokunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.