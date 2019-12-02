Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri çocuklar için hastane duvarlarına çizgi film karakteri çizdi
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri çocuklar için hastane duvarlarına çizgi film karakteri çizdi - Son Dakika

Üniversite öğrencileri çocuklar için hastane duvarlarına çizgi film karakteri çizdi

6 saat önce

Niğde'de gönüllü üniversite öğrencileri, Çiftlik Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde çocukların daha sıcak bir ortamda tedavi görmesi için koridorlara çizgi film karakterlerini resmetti.

Üniversite öğrencileri çocuklar için hastane duvarlarına çizgi film karakteri çizdi, System.String[]

Niğde'de gönüllü üniversite öğrencileri, Çiftlik Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde çocukların daha sıcak bir ortamda tedavi görmesi için koridorlara çizgi film karakterlerini resmetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlik merkezi gönüllüleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri, Çiftlik Devlet Hastanesi koridorlarına çocukların sevdiği çeşitli çizgi filim karakterlerini çizdi.

Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden gönüllüler, onlara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini boyadı.

Çocuklara okumanın ve sporun önemini anlatan gönüllüler, gelecekte topluma nasıl faydalı bireyler olabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, özellikle köy okullarının ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Gençlik Merkezi gönüllü üniversite öğrencilerinin büyük fedakarlıkla öğrencilerin yardımına koştuğunu aktaran Ötgünlü, "Onların heyecanı, çabası da bizlere güç veriyor. Bizler de onlara gereken tüm desteği veriyoruz. Çiftlik Devlet Hastanesinde Çocuk Polikliniğinde çizgi film karakterlerinin çizimini yaptık. Orada tedavi gören yavrularımızın kendilerini sevimli, sıcak bir ortamda hissetmelerini arzuladık. Bu etkinlikte görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman insanların gönlüne dokunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Devlet Hastanesi, Çiftlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:06:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencileri çocuklar için hastane duvarlarına çizgi film karakteri çizdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]