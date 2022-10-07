Üniversite öğrencileri Deniz Tarman ile coştu - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri Deniz Tarman ile coştu

07.10.2022 20:15

Üniversite öğrencileri Deniz Tarman ile coştu Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde sahne alan Şarkıcı Deniz Tarman, öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Üniversite öğrencileri Deniz Tarman ile coştu

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde sahne alan Şarkıcı Deniz Tarman, öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde öğrenciler, 2022-2023 Akademik Yılı'nın ilk haftasında düzenlenen konserle eğlendi. Şarkıcı Deniz Tarman'ın sahne aldığı konserde öğrenciler, yeni eğitim dönemine 'merhaba' dedi. Konserde Deniz Tarman'ın şarkılarına eşlik eden öğrenciler, doyumsuz bir gece yaşadı. Şarkılara eşlik eden öğrenciler, doyasıya eğlendikleri geceyi cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

'Öğrenci odaklı bir yönetim anlayışını benimsemiş durumdayız'

Konserin ardından İHA muhabirine konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bu hafta 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılına başlatmış bulunuyoruz. Türkiye'nin bir çok yerinden üniversitemize gelen öğrencilerimize ilk hafta oryantasyon eğitimi verdik. Oryantasyon eğitiminde üniversitemizin imkanları olanakları Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı içerisinde etkinlikler, faaliyetler, burslar, kısmi zamanlı çalıştırma prosedürü, öğrencilerimizin bilgi yönetim sistemi ile ilgili işlemleri, kütüphane ve işlemleri ile ilgili hususiyetleri lisans ve önlisans eğitim, öğretim yönetmeliği ve öğrenci disiplin yönetmeliği ile bazı bilgilendirmelerde bulunduk. Bunun yanında özellikle Çankırı'nın tarihini, kültürünü, turizmini, ekonomik potansiyelini, öğrencilere olan farklı anti alternatiflerini, fırsatlarını anlattık. Bugün de öğrencilerimize Çankırı'nın yükselen bir değeri olan Deniz Akman ile buluşturduk. Dolayısıyla öğrencilerimizin şu aşamada hem akademik hem kültürel potansiyelinin yanında da sanat yönünde de güçlendirmeyi düşünüyoruz. Özellikle uluslararası öğrencilerimizin de değişik yerlerinden gelen öğrencilerimizin de kendi gelenek göreneklerini ortaya koydukları bir üniversitedeyiz. En büyük farkındalığımız öğrenci odaklı olmamızdır. Dolayısıyla biz etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi, projelerimizi ortaya koyarken öğrenci merkezinde bir yapılanmaya gitmiş bulunuyoruz. Bu yönüyle de Çankırı Karatekin Üniversitesi sadece Türkiye'de değil, dünyada takip edilebilen ve parmakla gösterilebilen bir üniversite. Öğrencilerimize, uluslararası potansiyelimizi de anlatma fırsatı yakalıyoruz. Çünkü uluslararasılaşma bütçe bazında şu an Türkiye birincisiyiz. Biz öğrencimizi beş kıtada, 32 ülkede ve yüzün üzerinde anlaştığımız üniversitelere de göndermek istiyoruz. Hem bir kültürel etkileşim olacak hem de bizim tarihimizi ve kültürümüzü orada anlatacaklar" dedi.

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Kaynak: İHA

Karatekin Üniversitesi, Türkiye, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri Deniz Tarman ile coştu - Son Dakika

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