Üniversite öğrencileri derslerini tarihi ve kültürel mekanlarda işliyor - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri derslerini tarihi ve kültürel mekanlarda işliyor

01.05.2022 11:04
Üniversite öğrencileri derslerini tarihi ve kültürel mekanlarda işliyor

Kars'ta Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda, "Okul Dışı Öğrenme Ortamları" programı kapsamında başlatılan uygulama ile öğrenciler ören yerleri, müze, doğal sit alanları, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler ile bilim merkezlerinde ders işliyor.

Kars'ta Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda, "Okul Dışı Öğrenme Ortamları" programı kapsamında başlatılan uygulama ile öğrenciler ören yerleri, müze, doğal sit alanları, tarihi ve kültürel mekanlar, kütüphaneler ile bilim merkezlerinde ders işliyor.

Tarihi ve kültürel ortamlarda ders gören üniversite öğrencilerinin, eğitim sürecini yaşayarak ve görerek tamamlaması amaçlanıyor.

Öğrenciler, yaptıkları sunumlar ve araştırmalar sayesinde hem akademik başarılarına katkı sağlıyor hem de sosyo-kültürel yönden kendilerini geliştiriyor.

Araştırma Görevlisi Dr. Aysun Eroğlu, AA muhabirine, öğrencilerin bu şekilde gördükleri dersler sayesinde etkileşimlerinin de arttığını söyledi.

Uygulama öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini geliştiriyor

Öğrencilerin tarihi yerleri araştırmasının, gezdikleri yerler hakkında bilgi vermesinin çok önemli olduğuna işaret eden Eroğlu, "Öğrenciler arasında gruplar yapıyoruz, gideceğimiz yerler hakkında araştırma yapan öğrenciler bizlere bilgi veriyor. Öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini geliştirmekle beraber onlara sosyo-kültürel yönden katkı sağlamak için de gruplar oluşturup, her gezdiğimiz yeri her hafta bir grubun bize anlatmasını istiyoruz." dedi.

"Bu çalışmanın faydasını gördük"

Öğrencilerden Lorin Zirek, bu ders metodu sayesinde tarihi mekanları daha yakından tanıdıklarını belirtti.

Ders kapsamında Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi hakkında çalışma yaptığını anlatan Zirek, "Müzenin kaç yılında kurulduğu ve burada bulunan eserler hakkında araştırmalar yaptım, arkadaşlarıma anlattım. Bu çalışmanın faydasını gördük. Benim ilk sunumumdu ve tecrübe kazandım. Normalde sınıf ortamında sunum yaparız. İlk defa okul dışında sunum yapınca farklı bir avantaj oldu." diye konuştu.

Akın Akot da kentteki birçok tarihi mekanı ders sayesinde öğrendiklerini dile getirerek, "Bu ders kapsamında her yeri yerinde görüp öğreniyoruz. Bir şeyleri televizyon, internetten görmektense yerinde görüp, yakından izleyebilmek her öğrenci açısından çok daha güzel. Kars'ın tarihi yerlerini yerinde görüp yakından öğrenmiş olduk." ifadelerini kullandı.

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Kafkas Üniversitesi, Üniversite, Okul, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri derslerini tarihi ve kültürel mekanlarda işliyor - Son Dakika


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