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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI - Son Dakika

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI

21.02.2022 11:59

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, turist rehberliği okuyan üniversite öğrencileri, 21 Şubat Dünya Rehberler Gününü sıcak hava balonunda kutladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, turist rehberliği okuyan üniversite öğrencileri, 21 Şubat Dünya Rehberler Gününü sıcak hava balonunda kutladı.

Nevşehir'de turist rehberliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler, 21 Şubat Dünya Rehberler Gününü kutlamak için sıcak hava balonu turuna katıldı. Üniversite öğrencileri yerden 550 metre yüksekliğe çıkan sıcak hava balonunda Dünya Rehberler Gününü kutladı. Sıcak hava balonu işletme sahibi Mehmet Dinler, Turist rehberleri tıpkı acenteler gibi önemli paydaşlarımızdandır. Turist rehberleri ülkemizin değerlerini, kültürünü, güzelliklerinin en doğru şekilde aktaran meslek grubudur. Turist rehberleri ülkemiz turizminin vitrinidir. O nedenle kendileriyle güzel bir etkinlikte bir araya geldik diye konuştu.

Turist rehberliği öğrencisi Cihan Cambaz ise, yerli ve yabancı ziyaretçilere rehber olarak hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşadığını, Kapadokya'ya en iyi şekilde tanıtabilmeyi hedeflediğini söyledi.

İrem Karagöz de, okulunu başarıyla tamamlayarak mesleğe atılmayı istediğini belirterek, Balona binmeyi hep istiyordum, çok heyecanlıyım. Bu mesleği çok seviyorum dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI Rehber adayları Kapadokya'yı havadan izledi Rehber adayları Kapadokya'yı havadan izledi KAPADOKYA'DA KAÇAK REHBERLER DENETLENİYOR KAPADOKYA'DA KAÇAK REHBERLER DENETLENİYOR

Üniversite, Kapadokya, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI - Son Dakika


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