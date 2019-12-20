Üniversite öğrencileri dünya sorunlarına çözüm için buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri dünya sorunlarına çözüm için buluştu - Son Dakika

Üniversite öğrencileri dünya sorunlarına çözüm için buluştu

6 saat önce

Türkiye'nin 70 farklı şehrinden 650 üniversite öğrencisi AIESEC Türkiye Eğitim ve Motivasyon Kongresi için Ankara'da bir araya geldi.

Üniversite öğrencileri dünya sorunlarına çözüm için buluştu, System.String[]

Türkiye'nin 70 farklı şehrinden 650 üniversite öğrencisi AIESEC Türkiye Eğitim ve Motivasyon Kongresi için Ankara'da bir araya geldi. 'Dünyanın en büyük dersi' başlıklı kongrede, öğrenciler; küresel ısınma, iklim değişikliği gibi dünya sorunlarına dikkat çekti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 20 temsilcilikten, 70'ten fazla şehirden 650 gencin katıldığı AIESEC Türkiye Eğitim ve Motivasyon Kongresi esnasında Dünyanın En Büyük Dersi (World's Largest Lesson) gerçekleştirildi.

Daha önce Hindistan, Brezilya, Kolombiya, İtalya, Romanya gibi ülkelerde gerçekleştirilen Dünyanın En Büyük Dersi, Türkiye'de Dünyanın En Büyük Dersi adıyla 2016'da faaliyete geçen etkinlik, 2017 yılında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 7 ortaokulda okuyan 38 sınıf ve ilk defa bin öğrencinin geniş katılımıyla AIESEC tarafından gerçekleştirildi.

Ders, bu yıl da Ankara'nın Çankaya ilçesinde 13 Aralık Cuma günü 8 okul ve 63 sınıfta verildi.

650 GENÇ ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTI

Dünya'nın En Büyük Dersi'ne başlamadan önce AIESEC'li gençler Anıtkabir'i ziyaret ederek molozeye çelenk bıraktı. 13 Aralık Cuma günü 09.15'te başlayan tören, 10.00'da son buldu. AIESEC Türkiye Genel Başkanı Alihan Bolat - Ata'nın Anı Defteri'ne- 'Aziz Atam, AIESEC Türkiye olarak sana söz veriyoruz ki, yurtta sulh cihanda sulh sağlanmadığı sürece aynı azim ve çabayla çalışmaya devam edeceğiz' sözleri ile minnetini ve teşekkürlerini dile getirdi.

2050'DEN FAZLA ÖĞRENCİ İLE PROJE ÜRETİLDİ

650 Üniversite öğrencisi okullarda 2050'den fazla gencimiz ile Küresel Amaçlar doğrultusunda dünya sorunlarından konuştular. Eğitim sonrası çocuklar ile projeler yazarak dünya sorunlarına çözümler üretmeye ve bunları azaltmak için kendi adımlarını atmaya çalıştılar.

Dünya'nın En Büyük Dersi Türkiye platformu tarafından "Açık Kaynak" olarak üretilen eğitim içerikleri kullanılırken TEMA iş birliği ile İklim Eylemi konusunda projeler yazılarak ders içeriği devam ettirildi. Materyaller konusunda desteklerini esirgemeyen UNDP Türkiye, SDSN Türkiye ve Dünya'nın En Büyük Dersi Platformu, eğitim yolu ile bu sürece sağladıkları destekler ile üniversite öğrencisi gençlere ilham oldular.


Türkiye, Ankara, AIESEC, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
00:24 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
00:22 Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
00:17 İYİ Parti'li Dervişoğlu: "Her çocuk 5 bin 500 dolar borçla doğmaktadır" - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
00:12 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 00:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencileri dünya sorunlarına çözüm için buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]