Üniversite öğrencileri eczacılık sektörünü buluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Üniversite öğrencileri eczacılık sektörünü buluşturuyor - Son Dakika

Üniversite öğrencileri eczacılık sektörünü buluşturuyor

7 saat önce

Eczacılık sektörü, 6-8 Mart tarihlerinde İstanbul'da, üniversite öğrencileri tarafından düzenlenecek olan 'FuturePharm Eczacılık Kongresi'nde bir araya gelecek.

Üniversite öğrencileri eczacılık sektörünü buluşturuyor, System.String[]
Eczacılık sektörü, 6- 8 Mart tarihlerinde İstanbul'da, üniversite öğrencileri tarafından düzenlenecek olan  'FuturePharm Eczacılık Kongresi'nde bir araya gelecek.

Eczacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceğinin tartışılacağı, farmakolojide yeni ve inovatif çözümlerin sektörün tüm paydaşlarının yer alacağı geniş bir katılımla ele alınacağı 'FuturePharm Eczacılık Kongresi', 6-8 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu FuturePharm tarafından düzenlenecek kongre, eczacılardan akademisyenlere, farmakologlardan ilaç üreticilerine dek eczacılık sektörünü çok geniş bir yelpazede buluşturacak.

ECZACILIKTA İNOVASYON VE YENİ TRENDLER KONUŞULACAK

"Biz Geleceğiz" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Eczacılık Kongresi'nde "Bugünün ve Geleceğin Eczacılığı, İlacın İnovatif Yolculuğu, Bilinmeyen Yönleriyle Klinik Eczacılık ve İlaç Endüstrisinin Geleceğini Tasarlamak" gibi başlıklarda eczacılık sektörünün farklı paydaşları bir araya gelecek. Hücre ve gen tedavilerinden eczacılık eğitiminde yeni bakış açılarına, ilaç tasarımı ve üretiminden eczacılıkta başarı öykülerine farklı konularda sunumlar, beklentiler ve önerilerin gündeme getirileceği 'FuturePharm Eczacılık Kongresi', Bh Conference & Airport Hotel İstanbul'da düzenlenecek. Kongreye katılım ve program hakkında detaylı bilgiye, futurepharmau web sitesinden ulaşılabildiği belirtildi.


- İstanbul
İstanbul, 8 Mart, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:13 Kaynak: DHA
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