Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Engelli Öğrencilerin Yanında

Üniversite Öğrencileri Engelli Öğrencilerin Yanında

24 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Dayanışma Topluluğu, Bandırma Atatürk Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nda bir etkinlik düzenledi.

Üniversite Öğrencileri Engelli Öğrencilerin Yanında, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Dayanışma Topluluğu, Bandırma Atatürk Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nda bir etkinlik düzenledi.

Gönüllü öğrencilerden oluşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Gençlik ve Dayanışma Topluluğu, Atatürk Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören özel nitelikli öğrencilere yönelik okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, resim çizme, yüz boyama, palyaço gösterilerinin yanı sıra müzik eşliğinde öğrenciler eğlenmenin doyasıya tadını çıkardılar. Amaçları engelli öğrencilere moral ve motivasyon depoladılar.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Gençlik ve Dayanışma Topluluğu Başkanı, Abdurrahman Çıkay "Sevgi şöleni" adı altında Bandırma Atatürk Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nda etkinlik oluşturduk. Tiyatro gösterisi, özel oyunlar, palyaço gösterisi, müzik şöleni,yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerle engelli kardeşlerimize moral motivasyon vermeye çalışıyoruz. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Gençlik ve Dayanışma Topluluğu olarak, özel çocuklarımızla birlikte zaman geçiriyoruz. 25 öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bu tür etkinliklerde bir araya geliyoruz. Engelli kardeşlerimizin engellerini kaldırmak için ve moral motivasyon sağlamak açısından bu tarz etkinlikleri derneğimiz olarak yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Gençlik ve Dayanışma Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikte toplu aile fotoğraf çekimin ardından son buldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

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