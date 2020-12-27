Üniversite öğrencileri engelli ve yavru köpekleri besledi - Son Dakika

Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri çoğunluğu engelli ve yavru sokak köpeklerinden oluşan Patiköy'ü ziyaret etti.

Bir hastanede işçi olarak çalışan ve birikimlerinin yanı sıra bankadan çektiği krediyle aldığı arazide sahipsiz hayvanlar için "Patiköy"ü kuran Hülya Balcı ile sohbet eden öğrenciler, köpeklerle yakından ilgilendi.

Kastamonu Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Mehmet Yavaşcı, AA muhabirine, Patiköy'ü ziyaret etmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Hayvanlara mama yardımında bulunduklarını anlatan Yavaşcı, "Sevgiye muhtaç dostlarımızı severken biz de çok eğlendik. Sokak hayvanları konusunda herkesin elinden geleni yapmasını istiyoruz. Hülya Balcı'ya da fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.