Üniversite öğrencileri, eşyalarını duygulandıran bir notla gönderdi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından üniversite öğrencilerinin depremzedelere gönderdiği yardım valizindeki notlar okuyanları duygulandırdı.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından depremzedeler için yurdun dört bir tarafından yardımlar gelmeye devam ediyor. Yardımların içerisinden ise okuyanları duygulandıran ve birlik beraberliği gösteren farklı farklı notlar da çıkıyor. Son olarak Karabük'ten depremzedelere kendi kıyafetlerini, tabaklarını, kitaplarını ve kişisel eşyalarını yollayan bir üniversite öğrencisinin valizin içine bıraktığı not gören herkesi hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.



Kargo şirketlerinin Elazığ depreminden sonra yardım yapmak isteyen vatandaşların malzemelerini bölgeye ulaştırmak için kampanya başlattığını ifade eden Ankara Türk Kızılay'ı Sevkiyat Genel Müdürü Fatih Kehinci, "Kargolardan bize teslim edilen bir valizi açtığımızda Karabük'ten üniversite okuyan bir kardeşimizin bir valiz gönderdiğini gördük. Valizin içerisinde çok anlamlı bir not vardı. Arkadaşımız 'Giymediklerim değil, hepsi giyindiğim ve kullandığım şeyler yenisine gücüm yok öğrenciyim çünkü, kitaplar ise üniversite öğrencilerine uygundur sizi seviyorum kalbimiz ve aklımız sizinle' diye bir not göndermiş. Biz bu durumla çok karşılaşıyoruz. Açtığımız birçok kutu ve paketin içerisinde böyle notlar buluyoruz. Farklı bir not daha bulduk ayrıca gıda kolisinin içerisinde bu koli 'Ev yapımı tarhananın içine anneannem ve annem yaptı size kısmetmiş' diye gönderilen bir poşetimiz var ayrıca. Şu an konuşmak o kadar zor ki sürekli boğazımız düğümleniyor. Türkiye'de insanlar nerede bir ihtiyaç sahibi varsa ona bir şekilde elinde ne varsa bir şekilde ulaştırıyor" dedi. - ELAZIĞ