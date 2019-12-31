Üniversite öğrencileri farkındalık için mama dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri farkındalık için mama dağıttı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri farkındalık için mama dağıttı

6 saat önce

Van'da, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HACİKO) derneği üyesi üniversite öğrencileri, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için mama dağıttı.

Van'da, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HACİKO) derneği üyesi üniversite öğrencileri, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için mama dağıttı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, "her canlı için yaşam hakkı" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek ve daha iyi beslenmelerini sağlamak isteyen öğrenciler, halka mama dağıtarak sokaktaki kedi ve köpekleri besledi.

HACİKO Derneği Başkanı Mihriban Balta, AA muhabirine, amaçlarının sokak hayvanlarına dikkati çekmek ve yaşam alanlarını düzeltmek olduğunu söyledi.

Yıl sonunda hayvanlara daha iyi yaşam alanları oluşturmak için sokaklarda mama dağıttıklarını aktaran Balta, "Mamalar bize bağışçılar ve dernek kurucusu tarafından sağlandı. Yaklaşık 40 kilo mamayı kapalı kaplara bırakarak poşetledik. Bunları ulaşamadığımız sokak, mahallelerde oturan vatandaşlara dağıttık. Ayrıca bir bilinç oluşturmak istedik. Vatandaşlar da bu konuda çok ilgiliydi. Aynı ortamda yaşıyoruz bu dünyayı beraber paylaşıyoruz. Sokak hayvanlarını görmezden gelmemeli, onlara her türlü olanağı sağlamalıyız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cemil İpek ise öğrencilere gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Evinde kedi ve köpek beslediğini belirten İpek, "Evde mama olmasına rağmen öğrencilerden mama aldım. Bunları sokaktaki hayvanlara vereceğim. Tüm insanların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Hayvanlara sahip çıkmamız lazım." dedi.

Üniversite öğrencileri farkındalık için mama dağıttı

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi
Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı

Son Dakika Haberleri
01:26 Adana'da yılın ilk bebeği Fatma Nur, doğdu - Son Dakika
01:26 Kars'ta yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
01:24 İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
01:24 İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019'un son bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
01:20 VEDAŞ ekiplerinin eksi 15 derecede elektrik mücadelesi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:26:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencileri farkındalık için mama dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]