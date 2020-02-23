Üniversite öğrencileri farkındalık için tramvayda kitap okudu - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri farkındalık için tramvayda kitap okudu

7 saat önce

Samsun'da üniversite öğrencileri kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla tramvayda kitap okuyarak yolculuk etti.

Üniversite öğrencileri farkındalık için tramvayda kitap okudu, System.String[]

Samsun'da üniversite öğrencileri kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla tramvayda kitap okuyarak yolculuk etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) "Bir Projem Var Topluluğu" tarafından düzenlenen tramvayda kitap okuma etkinliği ile okumanın önemine yönelik farkındalık oluşturuldu.

Kitap okuma oranlarının artırılması ve toplumu bu yönde teşvik etmek amacıyla 30'a yakın üniversite öğrencisi Eğitim Fakültesi tramvay durağından Tekkeköy tramvay durağına kadar kitap okuyarak seyahat etti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Zeynep Şuğra Kabataş, sosyal sorumluluk adına projeler gerçekleştiren bir kültür sanat topluluğu olduklarını ifade ederek, "Daha önce de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de Türkiye'deki kitap okuma oranının artması için tramvayda gönüllü arkadaşlarımızla beraber kitap okuduk. İnsanları kitap okumaya teşvik etmek istedik. Amacımız toplumda bir farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

Gönüllülerden Sefa Çeçen ise daha önce kentte bazı okullarda kütüphane kurmak, boyasını yapmak ve mesleki atölyeler düzenlemek şeklinde projeler yaptıklarını söyledi.

Çeçen, "En son etkinliğimizi sahilde yapmıştık. Bu sefer bir tramvayda gerçekleştirdik." dedi.

Öğrenciler etkinlik sonunda yanlarında getirdikleri kitapları orada bulunan insanlara hediye etti ve Karadeniz 6. Kitap Fuarı'na katıldı.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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