Üniversite Öğrencileri, Fidan Dikti
2 saat önce
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, kampüsün yeşil alanlarının arttırılması için "Senin de Bir Ağacın Olsun" temasıyla fidan dikti.
Akdeniz Üniversitesi
İletişim Fakültesi öğrencileri, kampüsün yeşil alanlarının arttırılması için "Senin de Bir Ağacın Olsun" temasıyla fidan dikti.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Fakültesinin arka bahçesinde gerçekleştiren etkinliğe İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan
, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte konuşan Dekan Ayhan, kampüsü daha güzel ve yeşil hale getirmek için fidan dikimi çalışması yaptıklarını ifade etti.
Katılımcı öğrencilerin isimlerinin fidanlarda bulunduğunu belirten Ayhan, yabancı öğrencilerin de etkinliğe katıldığını, bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde diktikleri ağaçların fakülte için oksijen üretmeye devam edeceğini kaydetti.
Çoğunluğu meyve fidanlarından oluşan ağaçlandırma etkinliğinde, fidanlar dikildikten sonra sulama işlemi yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:13 Kaynak: AA
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